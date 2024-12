video suggerito

Eddie Jordan: “Ho un cancro alla prostata che si è esteso alla colonna vertebrale. È stato aggressivo” Eddie Jordan, ex proprietario di un team di Formula 1 e attualmente manager di Adrian Newey, nel suo podcast ha detto che la scorsa primavera gli è stato diagnosticato un cancro alla vescica e alla prostata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Eddie Jordan a modo suo è un personaggio iconico del motorsport. Manager di Adrian Newey, è stato proprietario di una scuderia di Formula 1 per oltre un decennio ed è stato quello che ha lanciato in Formula 1 Michael Schumacher. Nel suo mondo è sempre presente, lavora per la TV e segue la maggior parte delle gare dal vivo. In un podcast ha rivelato che in questo 2024 ha scoperto di avere un cancro alla vescica e alla prostata, un male molto aggressivo che sta cercando di superare.

Jordan ha raccontato la sua vicenda in un podcast

Ha scelto il podcast Formula For Success per dre che la scorsa prima gli era stato diagnosticato un cancro alla vescica e alla prostata. Ha vissuto giornate dure, perché la malattia si è diffusa in modo aggressivo al bacino e alla colonna vertebrale ed è stato sottoposto in questi mesi a chemioterapie. Questo il suo racconto: "Tra marzo e aprile mi è stato diagnosticato un cancro alla vescica e alla prostata che si è diffuso alla colonna vertebrale e al bacino, quindi era piuttosto aggressivo. Abbiamo tutti sentito parlare del nostro meraviglioso amico, Sir Chris Hoy, che è una megastar assoluta, e usciamo e parlare di malattie come quella che ho avuto, ma è un uomo molto più giovane".

Jordan ha invitato tutti a fare gli esami, perché la prevenzione è fondamentale: "Fate il test, perché nella vita ci sono opportunità. Ci sono molti consigli medici e molte cose che potete fare per prolunga la tua vita. Guarda e fallo. Non siate stupidi. Prendetevi cura del corpo. Ci sono stati giorni molto bui, ma ne siamo usciti".

Chi è Eddie Jordan, personaggio storico della F1

Irlandese, 76 anni, da ragazzino ha cercato di fare il pilota, non ci è riuscito, si è ‘riciclato' come manager e ha soprattutto fondato una scuderia la Jordan con la quale è stato protagonista dal 1979 al 1990 nelle categorie minori, dal 1991 la Jordan ha fatto parte della Formula 1 togliendosi grossi sfizi: diverse vittorie, l'ultima con Fisichella, la lotta per il titolo nel 1999, l'esordio di Michael Schumacher, poi il ritiro nel 2004. Attivo in diversi campi imprenditoriali, Jordan è tornato poi nel suo mondo con vari ruoli, spesso è ai circuiti soprattutto come talent della tv.