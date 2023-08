È morto Mirko Giansanti, l’ex pilota aveva 46 anni: lutto nel mondo del motociclismo italiano È morto Mirko Giansanti: l’ex pilota, affetto da una malattia incurabile, avrebbe compiuto 47 anni il prossimo 14 settembre. Lutto nel mondo del motociclismo italiano.

Giansanti è stato protagonista per dieci anni nel Motomondiale, nelle classi 125 e 250 tra il 1996 e 2005 con Honda e Yamaha. L'esordio era avvenuto come wildcard nel Gran Premio d'Italia (1996, classe 125) con il team Pileri e nel corso della stessa stagione era andato a punti nel gran premio di Catalogna.

Successivamente è arrivata l’avventura nel campionato mondiale supersport e negli ultimi anni il ruolo di direttore tecnico nel Grt Yamaha World Superbike Team: l'ex pilota era un uomo apprezzato anche per le sue qualità umane oltre che per le sue competenze motoristiche. Una grave perdita per il mondo dei motori del nostro paese e per la città di Terni, dove era nato.

Ha ottenuto 12 podi e il sesto posto come miglior piazzamento nella classifica finale (1998, classe 125).

Era figlio del pilota professionista Fosco Giansanti.

