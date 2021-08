“È in ospedale e questa pole è per lui”: l’emozionante dedica di Jorge Martin dopo le qualifiche Jorge Martin è stato il grande protagonista delle qualifiche che precedono il Gp di Stiria di domani sul circuito austriaco. Il pilota spagnolo ha conquistato la pole position e il record della pista mettendosi alle spalle sia Bagniaia che Quartararo. Al termine della gara ha dedicato questa pole a una persona speciale “È in ospedale è tutta per lui”.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'emozione di aver conquistato la sua seconda pole position in MotoGP dopo il primo traguardo centrato in Qatar nel secondo appuntamento del Mondiale. La soddisfazione di aver concluso una qualifica da sogno con un tempo di 1'22″994 lasciandosi alle spalle la Ducati di Francesco Bagnaia, battuto di 44 millesimi. È un giorno speciale per Jorge Martin che a bordo della sua Ducati Pramac non è riuscito a nascondere tutte le sue sensazioni più profonde dopo questo primo traguardo in attesa della gara di domani su circuito austriaco.

Dopo la conquista della pole position, il pilota spagnolo ha voluto fare subito una dedica speciale rivolgendo immediatamente un pensiero a suo nonno. Un gesto davvero bello, anche inaspettato, ma che racconta la grande umanità del ragazzo tornato in posta da poco dopo il terribile infortunio subito a inizio stagione che aveva messo a repentaglio il suo Mondiale. Martin ha parlato di suo nonno: "Voglio dedicare questa pole a mio nonno – ha sottolineato nell'intervista post gara – In questo momento si trova in ospedale e spero che tutto vada bene".

Le parole di Jorge Martin al termine della gara

Quella dello spagnolo è stata una prestazione maiuscola capace di portare la sua Ducati Pramac davanti a tutti prendendosi una pole position che in pochi avevano pronosticato. Il suo è stato un tempo davvero spettacolare che ha sorpreso tutti, anche lo stesso Quartararo che pensava di averlo recuperato prima che il suo tempo venisse cancellato.

"Questa pista mi piace, ma non mi aspettavo di fare così bene – ha aggiunto Martin al termine della gara – Nonostante una giornata non proprio positiva vissuta ieri nelle libere, sapevo che quella non era la posizione reale". Già stamattina si è avuta la possibilità che Martin potesse fare bene in qualche con il buon tempo centrato nelle PL4: "Ho fatto bene con gomma usata ma sapevo che c’era margine dopo il giro che mi hanno cancellato, ma non pensavo di fare il record della pista".