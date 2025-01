video suggerito

Ducati svela come gestirà la delicata gerarchia tra Bagnaia e Marquez: la presentazione della GP25 La Ducati ha presentato le nuove moto per la MotoGP 2025 e nel corso della presentazione di Madonna di Campiglio si è parlato anche delle gerarchie in gara tra i due piloti Pecco Bagnaia e Marc Marquez e come si proverà a gestire questa delicata convivenza nello stesso box tra due pluricampioni del mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Ducati ha mostrato al mondo in esclusiva la Desmosedici GP25 con cui il dream team da 11 titoli mondiali composto da Pecco Bagnaia e Marc Marquez correrà nella MotoGP 2025. Durante la presentazione andata in scena a Madonna di Campiglio a togliere il velo alle nuove moto della casa di Borgo Panigale sono stati proprio i due piloti per la prima volta ufficialmente da compagni di squadra. E se poco si può ancora dire riguardo alla moto (bisognerà attendere la prova della pista per capire se, quanto ed eventualmente in che cosa sia migliore della vincente GP24), in merito a quanto sentito nel corso di questo unveling, qualcosa in più è emerso riguardo alla futura convivenza dei due campionissimi e di come si ha intenzione di gestire le gerarchie tra i suoi due piloti nel corso di questo imminente campionato.

La casa di Borgo Panigale è perfettamente cosciente di aver creato un dream team con due piloti che hanno già vinto tantissimo e dunque hanno entrambi come unico obiettivo quello di lotta per conquistare il titolo iridato. E le parole con cui il General Manager di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, ha presentato i due piloti del team ufficiale non lasciano spazio a dubbi: "Abbiamo i due piloti migliori della griglia di partenza 2025: Pecco è un pilota fantastico, negli ultimi 4 anni è sempre stato capace di lotta per il titolo. Lo ha vinto e poi è riuscito a confermarsi l'anno successivo. Non è mai stato in discussione per noi. E Marc è uno dei piloti più importanti della MotoGP moderna e forse di tutta la storia del Motomondiale" le parole con cui l'ingegnere veneto ha introdotto i due alfieri del team Ducati Lenovo.

La grande sfida dunque sarà gestire una convivenza tra due campioni che corrono per raggiungere lo stesso obiettivo e che, almeno al via, partono alla pari. Cosa che risulta chiarissima da quanto detto nel corso della presentazione da quel Davide Tardozzi che avrà l'arduo compito di gestire una situazione che da un momento all'altro potrebbe farsi incandescente: "La parola chiave di quest'anno per me sarà sfida. Dovrò gestire un box con 11 titoli mondiali, le sfide tra Pecco e Marc in pista e quelle con le altre case che proveranno a non farci dominare come quest'anno" ha difatti detto il Team Manager della squadra Factory della casa di Borgo Panigale ammettendo di fatto che i suoi due piloti saranno liberi di correre e lottare l'uno contro l'altro (cosa che inevitabilmente comporta un po' di preoccupazione).

E che non vi sia alcuna gerarchia prestabilita all'interno del Team Ducati in vista della MotoGP 2025 è risultato evidente anche da quanto detto durante la presentazione dagli stessi piloti. Lo si evince leggendo tra le righe delle dichiarazioni fatte da Pecco Bagnaia: "Dal punto di vista dei risultati quella 2024 è stata una stagione incredibile: solo due piloti prima di me erano riusciti ad ottenere 11 vittorie in una singola stagione. È mancata la ciliegina sulla torta che è vincere il titolo piloti. Ho passato il mio inverno ad analizzare gli errori e le cose da migliorare, iniziamo con una motivazione in più. Ho un nuovo compagno di squadra con il quale inizieremo a fare un lavoro importante e poi chi vincerà, vincerà. Siamo carichi e c'è molta voglia di concludere quello che l'anno scorso ci è sfuggito". E ancora più chiaramente da quelle pronunciate da Marc Marquez: "Sono arrivato nel team di riferimento e vogliamo vincere il titolo costruttori e piloti. Dobbiamo lavorare come squadra, se non vince Pecco vinco io e viceversa. Proveremo a conquistare tanti punti e poi alla fine della stagione vedremo dove saremo in classifica".