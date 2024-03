Dove vedere in TV la replica del GP d’Australia in F1 dopo la vittoria di Sainz con la Ferrari La replica in chiaro in TV della gara del GP d’Australia della Formula 1 2024 vinta dalla Ferrari di Carlos Sainz davanti al compagno di squadra Charles Leclerc sarà visibile a partire dalle 14 su TV8 e anche in streaming su tv8.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

La replica della gara del GP d'Australia della Formula 1 2024 sarà trasmessa in TV in chiaro? Tifosi e appassionati che non hanno potuto assistere alla strepitosa vittoria di Carlos Sainz con doppietta della Ferrari grazie al secondo posto di Charles Leclerc in diretta, potranno comunque vedere l'intera corsa F1 di Melbourne, in differita. La gara del Gran Premio d'Australia infatti sarà visibile in TV gratis a partire dalle ore 14 di oggi su TV8, senza la necessità dunque di abbonamenti ad altre piattaforme.

Basterà sintonizzarsi sul canale 8 del digitale terrestre per rigustare dunque l'intera corsa australiana della Formula 1 andata in scena nelle primissime ore della mattina italiana e che invece in diretta era visibile solo agli abbonati di Sky.

La gara del GP d'Australia della Formula 1 in differita su TV8 sarà visibile anche in streaming. La corsa che ha visto trionfare la Ferrari di Carlos Sainz in replica si potrà seguire senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. Basterà infatti collegarsi al sito tv8.it a partire dalle 14. Tutto su dispositivi portatili e computer, con una buona e stabile connessione a internet. Una piccola consolazione dunque per chi non ha avuto la possibilità di vedere la corsa della F1 a Melbourne live questa mattina e che ha sperato fino all'ultimo in una diretta TV in chiaro.

Sia in TV, sul canale 8 del digitale terrestre, che in streaming, sul sito di TV8, sarà possibile seguire il GP d'Australia di oggi con la telecronaca Sky di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené, Matteo Bobbi, Ivan Capelli. Prima della replica della gara, su entrambe le piattaforme si potrà vedere anche il pregara (con il collegamento che inizia alle 12:50), mentre al termine della corsa sarà trasmessa in chiaro gratis anche la cerimonia del podio della F1 a Melbourne con i festeggiamenti dei due piloti della Ferrari Carlos Sainz e Charles Leclerc che hanno occupato i due gradini più alti.

