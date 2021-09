Diretta qualifiche MotoGP oggi GP Misano, orario e dove vederle su TV8, Sky e DAZN Oggi dalle ore 14:10 le qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP 2021 sul circuito Marco Simoncelli di Misano. La sessione di qualifica con Q1 e Q2 stabilirà la griglia di partenza, diretta TV su Sky e DAZN e in chiaro su TV8. Pista speciale per Valentino Rossi che avrà come nuovo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Prima qualifica con la Yamaha ufficiale per Franco Morbidelli.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi a Misano per la MotoGP è tempo di qualifiche. A partire dalle ore 14:10 sul circuito italiano va infatti in scena la sessione di qualifica del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del campionato Mondiale di MotoGP 2021. Le qualifiche Q1 e Q2 determineranno le posizioni sulla griglia di partenza nella gara di domenica. Le qualifiche del GP di Misano della MotoGP oggi saranno trasmesse in diretta TV e live streaming da Sky e DAZN, e in chiaro su TV8.

Dopo la prima vittoria nella classe regina centrata ad Aragon Pecco Bagnaia arriva sul tracciato italiano con l'obiettivo di ridurre il distacco in classifica dal leader Fabio Quartararo. E con il rischio di una qualifica bagnata con il pilota Ducati è favorito rispetto all'alfiere Yamaha (come visto nelle FP2 dominate dalle moto della casa di Borgo Panigale).

Il francese potrà contare sul vecchio compagno di squadra Franco Morbidelli che, al rientro dopo l'operazione al ginocchio, disputerà la sua prima qualifica con la Yamaha ufficiale. Pista speciale per Valentino Rossi che corre per la penultima volta in carriera sul circuito a soli 10 km dalla sua Tavullia. Prime qualifiche con il team Petronas invece per il suo nuovo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Su pista asciutta nella lotta per la pole possono rientrare anche Maverick Vinales con l'Aprilia (il più veloce nelle Libere 1) e Marc Marquez.

A che ora iniziano le qualifiche del GP San Marino di MotoGP: gli orari TV di oggi

Le qualifiche del GP di San Marino a Misano iniziano alle ore 14:10. Dopo le prove libere 3 in programma tra le ore 09:55 e le 10:40 e le FP4 (13:30-14:00), nel pomeriggio i piloti torneranno in pista sul circuito italiano per la sessione di qualifica. Si comincerà con il Q1 per poi proseguire fino alle 14:50 con il Q2. Al termine delle qualifiche verrà definita la griglia di partenza per la gara di domenica. L'ultima volta che la MotoGP ha corso a Misano è stato nel settembre del 2020 con due appuntamenti: sia nel primo che nel secondo a conquistare la pole position nella classe regina è stato Maverick Vinales allora in Yamaha.

Qualifiche MotoGP oggi GP Misano, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche della MotoGP del GP di San Marino e della Riviera di Rimini sul circuito di Misano Adriatico verranno trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 472 e 482 del digitale terrestre) e in live streaming su DAZN (con telecronaca di Pavesi e Marco Melandri), sull'app Sky Go e NOW. Le qualifiche del Gran Premio di MotoGP saranno inoltre visibili in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del decoder) a partire dalle ore 14:10: qui la telecronaca sarà a cura di Guido Meda mentre il commento tecnico è affidato a Mauro Sanchini.