Al Sachsenring è tempo di qualifiche. Oggi, sabato 19 giugno, a partire dalle ore 14:10 sul circuito tedesco va infatti in scena la sessione di qualifica del GP di Germania, ottavo appuntamento del campionato Mondiale di MotoGP 2021. Le qualifiche Q1 e Q2 determineranno le posizioni sulla griglia di partenza nella gara di domenica. Dopo i risultati delle prime libere Miguel Oliveira (il più veloce nelle FP2), il leader della classifica Fabio Quartararo e il suo compagno in Yamaha Maverick Vinales sono i favoriti per la pole position, mentre Marc Marquez (autore del miglior tempo nelle libere 1), Alex Rins, Franco Morbidelli e le Ducati di Jack Miller, Johann Zarco e Pecco Bagnaia si candidano al ruolo di possibili outsider. Difficile invece che nella lotta per la pole possano inserirsi il plurititolato Valentino Rossi apparso in grande difficoltà nelle sessioni di prove libere.

A che ora iniziano le qualifiche del GP Germania di MotoGP: gli orari TV

Le qualifiche del GP di Germania al Sachsenring iniziano alle ore 14:10. Dopo le prove libere 3 in programma tra le ore 09:55 e le 10:40 e le FP4 (13:30-14:00), nel pomeriggio i piloti torneranno in pista sul circuito tedesco per la sessione di qualifica. Si comincerà con il Q1 per poi proseguire fino alle 14:50 con il Q2. Al termine delle qualifiche verrà definita la griglia di partenza per la gara di domenica. Nella scorsa edizione della corsa in Sassonia, nel 2019, a conquistare la pole position nella classe regina è stato MArc Marquez che ha preceduto Quartararo e Vinales.

Qualifiche MotoGP GP Germania, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche del GP di Germania sul circuito del Sachsenring sono in programma oggi e verranno trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 472 e 482 del digitale terrestre) e in live streaming su DAZN, sull'app Sky Go e Now TV. Le qualifiche del Gran Premio di Germania di MotoGP saranno visibili in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del decoder) a partire dalle ore 14:10. La telecronaca su Sky e TV8 è affidata a Guido Meda con il commento tecnico di Mauro Sanchini, mentre su DAZN al fianco della voce Niccolò Pavesi ci sarà l'ex stella della MotoGP Marco Melandri.