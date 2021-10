Diretta qualifiche MotoGP oggi GP Austin, orario e dove vederle su TV8, Sky e DAZN Oggi dalle ore 21:10 le qualifiche del Gran Premio delle Americhe di MotoGP 2021 sul circuito COTA di Austin, in Texas. La sessione di qualifica con Q1 e Q2 stabilirà la griglia di partenza, diretta TV su Sky e DAZN e differita in chiaro su TV8 a partire dalle 23:15. Sfida per la pole tra Yamaha e Ducati con Quartararo e Pecco Bagnaia grandi favoriti. Pista speciale per Marc Marquez vincitore di sei delle ultime sette gare su questo tracciato e per Valentino Rossi che qui ha conquistato uno dei suoi ultimi podi nella classe regina.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi a Austin è tempo di qualifiche per la MotoGP. A partire dalle ore 21.10 la classe regina del Motomondiale 2021 torna infatti in pista per la sessione di qualifica del GP delle Americhe. Le qualifiche Q1 e Q2 determinano le posizioni sulla griglia di partenza nella gara di domenica e si possono vedere in diretta TV e live streaming su Sky, DAZN e NOW e in differita sul canale in chiaro TV8.

La lotta per la pole position vede favoriti il leader del Mondiale Fabio Quartararo e il pilota italiano della Ducati Pecco Bagnaia, reduce da due successi consecutivi. Possibili outsider Marc Marquez e Jack Miller che si sono messi in evidenza nelle prove libere del venerdì. Obiettivo Q2 invece per gli altri piloti della Yamaha Franco Morbidelli, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso.

A che ora iniziano le qualifiche del GP Americhe di MotoGP: gli orari TV di oggi

Il fuso orario stravolge gli orari delle sessioni in pista ad Austin: le qualifiche del GP delle Americhe iniziano oggi alle ore 21:10 (ora italiana). Questo il programma di sabato 2 ottobre 2021 sul circuito di Austin. Dopo le prove libere 3 in programma tra le ore 16:55 e le 17:40 e le FP4 (20:30-21:00), nella serata italiana i piloti torneranno in pista sul circuito statunitense per la sessione di qualifica. Si comincerà con il Q1 per poi proseguire fino alle 21:50 con il Q2. Al termine delle qualifiche verrà definita la griglia di partenza per la gara di domenica. L'ultima volta che la MotoGP ha corso ad è stato nel 2019 e a conquistare la pole position in quel caso è stato Marc Marquez che ha preceduto Valentino Rossi e Cal Crutchlow.

Qualifiche MotoGP del GP Austin oggi, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche della MotoGP del GP delle Americhe sul circuito di Austin sono trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. È possibile vedere le qualifiche di oggi anche in live streaming su DAZN (con telecronaca di Niccolò Pavesi e Marco Melandri), sull'app SkyGo e NOW. Le qualifiche del Gran Premio di MotoGP di oggi sono inoltre visibili anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) in differita a partire dalle ore 23:15.