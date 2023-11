Di Giannantonio vince il GP Qatar: Bagnaia secondo e va a +21 su Martin, la MotoGP si decide a Valencia Di Giannantonio vince il GP Qatar e conquista della sua prima vittoria in MotoGP. Bagnaia secondo e terzo Marini. Podio tutto italiano a Lusail. Solo decimo Jorge Martin.

A cura di Vito Lamorte

Di Giannantonio vince il GP Qatar e conquista della sua prima vittoria in MotoGP. Secondo posto per Pecco Bagnaia, che commette un grave errore negli ultimi giri e perde la testa della gara. Terzo posto per Luca Marini. Brutta gara per Jorge Martin: finisce 10°.

Può essere lo scatto decisivo per Bagnaia nella lotta per il Mondiale, visto che ora ha 21 punti di vantaggio su Martin (ieri Jorge era a -7). Se Pecco dovesse guadagnare altri 4 punti su Martin nella Sprint di Valencia, sarebbe campione del mondo già al sabato, dato che con 25 punti di vantaggio prima della gara lunga in Spagna sarebbe comunque campione avendo collezionato un maggior numero di vittorie in questa stagione.

(in aggiornamento)