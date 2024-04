Cos’è successo a Bagnaia nella Sprint di Austin: rovina tutto alla partenza

video suggerito

Che fine ha fatto Pecco Bagnaia in Sprint Race ad Austin? Difficile dirlo perché i 10 giri per il campione del mondo in carica sono diventati subito un tormento a causa di una partenza disastrosa. Mai in gara, Bagnaia è riuscito a prendersi solamente l'ottavo posto, lasciando la scena a Maverik Vinales, autentico dominatore delle qualifiche e della Sprint in una sabato da leone.

L'errore è arrivato subito dopo il semaforo verde, quando Bagnaia partiva dalla quarta posizione guadagnata nelle qualifiche del pomeriggio ad Austin. Al via la sua Ducati ha un'impennata improvvisa, appena lascia la frizione e scatta con un evidente ritardo rispetto agli altri, tanto da perdere immediatamente sei posizioni. Una difficoltà aggiuntiva che non ha permesso a Bagnaia di poter risalire, chiuso dal traffico di un circuito impegnativo e che in soli 10 giri di Sprint non ha dato spazio a rimonte. Solamente ottavo, all'arrivo, con la Ducati che è sembrata pagare forse troppo rispetto ai primi.

La sensazione che qualcosa debba essere migliorato in vista della gara di domenica, è stata anche la prestazione con l'altra Ducati, da parte di Enea Bastianini. Partito meglio di Bagnaia, ha lottato per i primi giri a ridosso del podio per poi iniziare lentamente la deriva, finendo in sesta posizione, un risultato tutt'altro che soddisfacente e che possa dare tranquillità in vista della gara di domani delle 21:00.

La gara di domenica sarà un banco di prova importantissimo: al netto di una partenza senza errori bisognerà capire se sarà possibile tenere il ritmo imposto dai primi. Anche quando ha avuto un po’ di pista libera durante la Sprint, Bagnaia ha infatti girato su tempi ampiamente superiori a quelli di Vinales, chiudendo impietosamente a 9″4 di ritardo. E che lo ha fatto allontanare ancor più in classifica mondiale piloti, dall'attuale leader, Martin che guida rispetto a Pecco con un vantaggio di 28 punti.

