Cosa vedono i piloti Ferrari sul volante a 300 km/h: un puzzle di numeri e la “barra magica” Ecco cosa sono i numeri e la barra magica della ricarica dell’ibrido che i piloti della Ferrari Leclerc e Sainz vedono sul display del volante della propria monoposto quando sono in pista in prove libere, qualifiche e gare del Mondiale di Formula 1 2022.

A cura di Michele Mazzeo

In molti vedendo in TV il volante di una vettura di Formula 1 si sono chiesti a cosa corrisponde ognuno dei tanti numeri presenti sul display. Quei numeri, a seconda che si tratti di prove libere, qualifiche o gara, sono importantissimi per i piloti che senza quelle informazioni brancolerebbero nel buio sia per quel che concerne lo stato della propria monoposto, sia per il livello delle proprie prestazioni in pista rispetto a quelle degli avversari.

Prendendo ad esempio il volante utilizzato sulla F1-75 da Charles Leclerc nel corso delle qualifiche del GP dell'Arabia Saudita a Jeddah del Mondiale di Formula 1 2022 andiamo dunque a vedere nel dettaglio quale informazione specifica contiene ognuno dei riquadri presenti sul display della Ferrari in modalità qualifica. Cosa possibile grazie all'utilizzo della helmet camera che da quest'anno ci fa vedere la visuale del pilota grazie ad una telecamera posta sul suo casco.

Nel quadrante centrale c'è la marcia attualmente inserita sulla vettura, intorno ai quali, a destra e a sinistra, ci sono quattro piccoli quadranti nei quali viene segnata la differenza di temperatura di ognuno dei quattro pneumatici in gradi centigradi (in alto quella delle gomme anteriori e in basso quella delle due gomme posteriori).

Leggi anche Spaventoso incidente per Schumacher jr: schianto in volo contro il muro e auto distrutta

Nella parte più alta del display partendo da sinistra verso destra abbiamo: il tempo dell'ultimo giro valido, i giri motore e il delta dal tempo di riferimento espresso in secondi. A sinistra nella parte centrale dello schermo abbiamo invece il quadrante che segna la velocità attuale in km/h e il numero del giro della sessione, sempre nella parte centrale ma all'estrema destra c'è invece il quadrante che segna il bilanciamento dei freni. Il quadrante posizionato al centro in basso sotto quello della marcia inserita riporta invece il tempo trascorso dall'inizio della sessione in minuti e secondi.

Nella parte più bassa del display c'è la barra che indica la carica della batteria ibrida indicato anche in forma numerica nel quadrante in basso a sinistra (appena sopra la barra). Questa "barra magica", soprattutto in qualifica, è forse l'informazione più importante che un pilota deve avere mentre è in pista nell'era della Formula 1 con i motori ibridi. Grazie ad essa infatti i driver della Ferrari possono sapere così fino a quanto possono spingere in un giro secco e quanta carica rimane loro al termine del giro. Ma soprattutto quando, durante il giro di ricarica per l'ibrido (impostando una mappatura ad hoc), la carica ha raggiunto il livello ottimale per permettergli nuovamente di fare un giro push.