Cosa succede dopo il rinvio delle qualifiche nel GP Brasile, quale sarà la griglia di partenza Le Qualifiche del GP Brasile sono state rinviate definitivamente a domenica 3 novembre. I piloti nell'arco di poche lotteranno per la pole position e poi disputeranno la gara, ma dovesse ancora piovere le Qualifiche sarebbero cancellate e la griglia di partenza sarebbe decisa dai commissari.

Ci hanno provato, ma le condizioni erano davvero terribili. La FIA ha deciso di rinviare definitivamente a domenica 3 novembre le Qualifiche del Gran Premio del Brasile. I piloti saranno costretti a fare gli straordinari, disputando Qualifiche e gara nell'arco di poche ore, ma la pioggia incombe e tutto può accadere domenica, con gli steward che potrebbero essere costretti a scegliere la griglia di partenza qualora non si riuscissero a disputare le Qualifiche domenica.

Quando si corrono le Qualifiche del Gp Brasile

Le Qualifiche del GP di San Paolo si sarebbero dovute tenere alle 19 ora italiana (di sabato 2), ma la pioggia che aveva cominciato a battere in modo feroce già da tempo ha portato a un primo rinvio, e di rinvii ce ne sono stati a bizzeffe, fino a quando poco prima delle ore 21 italiane è stato dato uno stop definitivo. Qualifiche rinviate a domenica. Non è la prima volta, anzi è la quinta negli ultimi quindici anni. E ora che succede?

Il regolamento parla chiaro. Le Qualifiche devono tenersi di domenica, e devono tenersi tassativamente quattro ore prima del Gran Premio, che è in programma alle ore 18. Quindi presumibilmente inizieranno alle 13 ora italiana, così da chiudersi entro le 14, e con le quattro ore di stop.

Quale sarà la griglia di partenza se non si terranno le Qualifiche del Gp Brasile

Ma c'è un problema. Perché anche per domenica è prevista pioggia. E se dovesse continuare a piovere che succederà? Perché una griglia di partenza deve esserci. Quel caso sarebbe spinoso. Perché da regolamento si prenderebbe in considerazione l'ordine d'arrivo delle Fp3, che però non ci sono state in Brasile.

Dunque si potrebbe utilizzare la classifica della Fp1, con Norris primo e Verstappen che partirebbe ultimo. Ma c'è anche chi sostiene che si possa prendere in considerazione la classifica della Sprint Shootout o della Sprint Race, in ogni caso McLaren davanti.

Se sarà presa in considerazione la classifica della Fp1, sarebbe la scelta più logica, Norris e Russell sarebbero in prima fila con Piastri e Bearman subito dietro. Verstappen con la penalizzazione finirebbe ultimo. Un disastro per Max.

Con la classifica delle Qualifiche della gara Sprint invece sarà pole per Piastri con Norris e le Ferrari alle sue spalle. Verstappen (con la penalità) partirebbe nono.