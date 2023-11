Cosa si nasconde dietro il misterioso annuncio della Ferrari con le immagini di due piloti F1 Con un paio di post criptici la Ferrari ha attratto sui social i propri follower, che si sono chiesti cosa stia bollendo in pentola. La risposta è molto più semplice di quello che sembra. A breve arriverà un annuncio per il Gp di Las Vegas.

A cura di Alessio Morra

L'ultimo Gran Premio è stato disastroso per la Ferrari. Sainz, sì, è riuscito a piazzarsi davanti alle Mercedes, ma Leclerc si è ritirato prima di partire. Ora mentre si provano a capire le cause del problema che ha portato all'uscita di scena del monegasco, la Ferrari si proietta già verso il Gp di Las Vegas e con una serie di post sui social ha creato un grande mistero. C'è stato chi ha pensato all'annuncio del rinnovo dei piloti, ma in realtà c'è dell'altro, e riguarda proprio la prossima gara americana.

Nonostante la Ferrari sia stata l'unica a vincere una gara quest'anno al di fuori dalla Red Bull, a due Gp dal termine il piatto piange per la Rossa di Maranello che è sesta e settima con i piloti nel campionato piloti ed è dietro di venti punti dalla Mercedes nel Costruttori. Ma è reduce soprattutto dalla gara di Interlagos dove Leclerc è stato tradito dalla sua vettura e si è ritirato prima di iniziare. L'ennesimo problema per il pilota ventiseienne che dopo aver fatto la conta stagionale ha parlato di sfortuna.

Sui profili social, e in particolare su X, la Scuderia italiana nelle ultime ore ha effettuato un paio di post davvero criptici che hanno alimentato la curiosità di tifosi ed appassionati, ed ha portato molto di loro a formulare o azzardare ipotesi. Il primo tweet è della mattinata di mercoledì e si vedono solo una valanga di pallini, di cerchietti rossi o bianchi, in fila uno al fianco dell'altro. Cosa vorrà dire? Se lo sono chiesto tutti? In tanti hanno pensato subito che potesse essere annunciato, a breve, il rinnovo di Leclerc. Ma in tanti hanno tirato in ballo l'Atletico Madrid, considerati i pallini bianchi al fianco di quelli rossi.

Il mistero aleggia ed è stato ulteriormente aumentato, poco dopo, quando è stato pubblicato un altro post nel quale si vedono sfocati i due piloti, entrambi con il casco e a corredo è stato scritto: "Domani uscirà qualcosa di interessante". Anche in questo caso, essendoci entrambi i piloti, c'è chi ha pensato al doppio annuncio, perché sia Sainz che Leclerc devono rinnovare, o meglio dovrebbero farlo.

Ma la realtà è un'altra. Perché la Ferrari mercoledì 8 novembre annuncerà il merchandising per il Gran Premio di Las Vegas, in programma il 19 novembre. La Scuderia di Maranello per una delle gare più attese della stagione (che si disputerà al fianco dei casinò nella notte del Nevada) ha creato delle t-shirt ad hoc, ma anche delle felpe e delle magliette. Alcune foto di Leclerc e Sainz con le maglie stile Las Vegas sono già sbucate sul web.

La collezione Back to Las Vegas è stata creata dalla Puma, sponsor della Ferrari, con la collaborazione con il designer Joshua Vides. La collezione renderà omaggio agli anni '70 della Ferrari in Formula 1, con un occhio agli Stati Uniti, con l'iconico rosso che sarà accompagnato dal bianco, all'epoca molto presente sulle Rosse.