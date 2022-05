Cosa ci fa Lamborghini con la Ferrari SF90 stradale beccata nella fabbrica del Toro Una Ferrari SF90 stradale è stata beccata entrare e uscire dai cancelli della fabbrica della rivale Lamborghini a Sant’Agata Bolognese: il motivo è un test sulla vettura della casa concorrente.

A cura di Michele Mazzeo

La Lamborghini studia la rivale Ferrari. Per quanto sia prassi tra i grandi costruttori analizzare nel dettaglio i prodotti dei propri competitor vedere una vettura con lo stemma del Cavallino Rampante entrare e uscire dalla fabbrica di Sant'Agata Bolognese della casa del Toro fa sempre un certo effetto. Ed è per questo che le immagini della SF90 in Assetto Fiorano utilizzata per i test dalla storica rivale catturate dallo youtuber Varryx hanno destato grande curiosità finendo per fare l'inevitabile giro del web.

Viene però da chiedersi quale sia il motivo che ha spinto la Lamborghini a fare delle prove su una Ferrari stradale? La risposta potrebbe dipendere dal fatto che, dopo aver deciso di entrare a pieno titolo nell'era ibrida accantonando l'endotermico V12, l'azienda bolognese abbia deciso di analizzare da vicino i veicoli plug-in hybrid prodotti a Maranello con l'obiettivo di trarre qualche spunto interessante per il nuovo motore powertrain plug-in hybrid di cui saranno dotati i successori dei modelli Aventador, Huracan e Urus che arriveranno sul mercato nel 2024.

Gli ingegneri del Toro avranno voluto dare un'occhiata da vicino al V8 twin-turbo da 4,0 litri della Ferrari SF90 che abbinato a tre motori elettrici è capace di erogare 1000 cavalli di potenza, per confrontarlo con quel motore V12 plug-in hybrid che dovrebbe essere montato sotto la nuova Aventador come annunciato ad inizio anno da CEO Stephan Winkelmann. Non ci sarà da stupirsi dunque qualora nei prossimi mesi vedremo anche una LaFerrari (che monta proprio un V12 plug-in hybrid) entrare e uscire dai cancelli della fabbrica Lamborghini di Sant'Agata Bolognese.