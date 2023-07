Cosa c’è di vero sul ritorno di Montezemolo in Formula 1 con l’investimento in Aston Martin Fanpage.it ha sentito l’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo riguardo al suo possibile ritorno in Formula 1 come socio dell’Aston Martin: ecco come stanno davvero le cose.

A cura di Michele Mazzeo

Quando il nome di Luca Cordero di Montezemolo viene associato alla Formula 1 è inevitabile che il pensiero vada inevitabilmente alla Ferrari che sotto la sua presidenza ad inizio millennio ha vissuto la sua epoca più vincente con i cinque titoli conquistati di fila da Michael Schumacher e quello centrato da Kimi Raikkonen nel 2007 e gli otto mondiali costruttori messi in bacheca tra il 1999 e il 2008.

Dalla fine della sua lunga esperienza al Cavallino Rampante il manager bolognese era uscito completamente dall'universo F1 ma di recente il suo nome è tornato a risuonare nel paddock con degli insistenti rumors riguardo un suo possibile ingresso come socio di minoranza in una delle scuderie che in questo Mondiale di Formula 1 2023 è diretta avversaria della Ferrari, vale a dire l'Aston Martin del suo amico Lawrence Stroll.

Nei giorni che hanno seguito il weekend del GP di Gran Bretagna e preceduto quello del GP d'Ungheria difatti più fonti internazionali hanno riportato la notizia di un presunto investimento di 4 milioni di dollari fatto da Luca Cordero di Montezemolo per acquistare quote del team con sede a Silverstone. Una news che, aggiunta al fatto che diversi uomini con un passato importante a Maranello vicini all'ex presidente siano ora in Aston Martin (come l'ex team principal Marco Mattiacci che è l'attuale responsabile commerciale per le attività globali del brand inglese) e alla sua amicizia con Lawrence Stroll, è stata vista come il passo definitivo di un suo ritorno in Formula 1.

Ovviamente questo per tanti tifosi della scuderia del Cavallino, molti dei quali si auspicano un suo ritorno a Maranello, è stato un vero e proprio colpo al cuore dettato dal pensiero di vedere ora come un avversario quello che è stato il presidente più vincente della storia della Ferrari in Formula 1. I supporter del Cavallino possono però tirare un sospiro di sollievo a riguardo.

Secondo quanto appreso da Fanpage.it infatti Luca Cordero di Montezemolo non ha acquistato nessuna quota dell'Aston Martin e non è dunque socio di minoranza della squadra di Silverstone. A diretta domanda riguardo il suo ingresso tra i soci di Lawrence Stroll ci è stato risposto con un "Falso! Non ho nessuna azione o quota!" che smentisce categoricamente il suo ingresso tra i soci del team Aston Martin e di conseguenza, almeno per il momento, un suo ritorno nel mondo della Formula 1.