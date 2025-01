video suggerito

Come sta Andrea Perfetti dopo l'incidente all'Africa Eco Race: cosa dicono i medici e la dinamica dello scontro Buone notizie sulle condizioni di Andrea Perfetti dopo l'incidente avvenuto nel corso della settima tappa della Africa Eco Race da Benichar ad Amodjar in Mauritania: il 49enne giornalista e pilota italiano non sarebbe più in pericolo di vita.

A cura di Vito Lamorte

Buone notizie sulle condizioni di Andrea Perfetti dopo l'incidente avvenuto nel corso della settima tappa della Africa Eco Race da Benichar ad Amodjar in Mauritania: il giornalista e pilota italiano non sarebbe più in pericolo di vita, ha trascorso bene la notte e non avrebbe riportato fratture.

Il 49enne è in condizioni stabili e progressivamente sarà risvegliato in vista del ritorno in Italia.

La dinamica dell'incidente che ha coinvolto Andrea Perfetti

Andrea Perfetti è rimasto coinvolto in un bruttissimo scontro tra un camion e un ultraleggero in Mauritania, durante la settima tappa del rally raid Africa Eco Race 2025: l'incidente è parso subito molto grave e il pilota-giornalista sportivo lecchese è stato subito preso in cura dai soccorsi, prima del trasporto in ospedale.

In una nota diffusa nel pomeriggio di ieri sono stati gli organizzatori a ricostruire quanto è accaduto: "La prova speciale della 7ª tappa, che collega Bénichar ad Amodjar è stata neutralizzata al posto di controllo del rifornimento al chilometro 241 a causa di un incidente poco prima delle 13. Un aereo leggero dell’organizzazione, in fase di decollo, per motivi tecnici ancora sconosciuti, ha colpito il camion rifornimento per i concorrenti. Un motociclista è rimasto gravemente ferito nell’incidente: il pilota italiano numero 58, Andrea Perfetti. L’intervento dei medici è stato immediato perché erano sul posto e il ferito è stato subito soccorso. È stato trasportato in elicottero all’ospedale più vicino".

L’aereo ultraleggero alla cui guida pare ci fosse il direttore dell’Africa Eco Race, Jean-Louis Schlesser, avrebbe toccato il camion del rifornimento che avrebbe colpito Perfetti dopo essere andato in testacoda. Dall’ospedale militare di Nouakchott sono giunte notizie rassicuranti: il pilota-giornalista era andato inizialmente in arresto cardiaco, ma con il passare delle ore avrebbe dato segni di ripresa e ha mostrato reattività agli stimoli.