Grave incidente per Andrea Perfetti nell’Africa Eco Race: ferito dopo lo scontro con un aereo Il pilota e giornalista italiano Andrea Perfetti è rimasto gravemente ferito durante un drammatico incidente nel corso della settima tappa dell’Africa Eco Race 2025: un aereo ultraleggero degli organizzatori si è schiantato contro il camion nel quale il 49enne stava effettuando rifornimento alla sua moto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Drammatiche notizie giungono dalla Mauritania. Nel corso della settima tappa del rally raid Africa Eco Race 2025, il pilota e giornalista italiano Andrea Perfetti è rimasto gravemente ferito dopo un incidente tra uno degli aerei ultraleggeri in dotazione agli organizzatori (stando a quanto riporta moto.it sarebbe stato il piccolo velivolo utilizzato dal promotore numero uno della corsa, Jean-Louis Schlesser, che avrebbe sbandato in fase di decollo a causa di un problema tecnico o del vento) e un camion per il rifornimento andato in scena proprio quando il pilota lombardo stava rifornendo la sua moto.

Questo il comunicato diramato dagli organizzatori: "La prova speciale della 7ª tappa, che collega Bénichar ad Amodjar in Mauritania, è stata neutralizzata al posto di controllo del rifornimento al chilometro 241 a causa di un incidente occorso poco prima delle 13:00. Uno degli aerei leggeri dell'organizzazione, in fase di decollo e per un motivo tecnico ancora sconosciuto, è entrato in collisione con il camion posizionato per rifornire i concorrenti. Nell'incidente è rimasto gravemente ferito un motociclista. La parte lesa è il pilota italiano n. 58, Andrea Perfetti. Grazie all'arrivo di un mezzo medico, il motociclista ferito è stato subito soccorso, prima di essere trasportato in elicottero all'ospedale più vicino. La mobilitazione dei mezzi di soccorso aereo ha costretto la direzione della gara a neutralizzare la tappa" si legge infatti nella nota con cui l'organizzazione ha rendicontato del terribile incidente e annunciato la neutralizzazione della tappa.

Stando a quanto riportato successivamente da Moto.it (la testata per la quale Andrea Perfetti lavora come giornalista) il 49enne ha immediatamente ricevuto un primo soccorso da parte dei medici della corsa e poi trasportato in eliambulanza, in gravi condizioni, all’ospedale militare di a Nouakchot.