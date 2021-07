Come sono le macchine di F1 per il 2022: Formula 1 svela il concept a ‘effetto suolo’ Svelate le nuovo monoposto a effetto suolo che dal 2022 scenderanno in pista nel Mondiale di Formula 1: il concept presentato alla vigilia del GP di Gran Bretagna a Silverstone mostra un modello che presenta diverse novità rispetto alle macchine di F1 attuali. Dai canali ai lati delle pance al muso basso e piatto, dalle nuove ali semplificate ai nuovi pneumatici da 18 pollici fino al vistoso estrattore al posteriore ecco come saranno le vetture di Formula 1 a partire dalla prossima stagione.

A cura di Michele Mazzeo

La Formula 1 ha svelato un modello della monoposto che dal 2022 scenderà in pista nel Mondiale F1. Ecco come saranno dunque le macchine dopo la rivoluzione del regolamento tecnico che riporterà le vetture ad "effetto suolo" allo scopo di eliminare i problemi in scia e facilitare i sorpassi.

Questo concept è quello su cui le 10 squadre di Formula 1 stanno già lavorando da diverso tempo per costruire la propria monoposto in vista della prossima stagione. Ad un primo sguardo la caratteristica più evidente è la presenza dei due lunghi canali che caratterizzano i pontoni ai lati delle pance che avranno il compito di generare il carico aerodinamico, mentre le ali appaiono molto più semplificate rispetto a quelle attuali.

Altro aspetto che salta subito all'occhio è quello che riguarda il muso basso e piatto dotato di una larga ala composta solo da un profilo principale e due flap con le paratie laterali integrate in quest'ultima. Novità anche per quanto riguarda le gomme: le nuove monoposto monteranno le Pirelli da 18 pollici con ruote che avranno copricerchi lenticolari. Per quanto riguarda la parte anteriore della vettura si nota anche un'estensione aerodinamica che va a coprire anche una parte del battistrada della gomma.

Diversa rispetto alle attuali, anche l'ala posteriore che si presenta con un profilo centrale molto scarico e un piccolo flap mobile e, anch'essa, ha le paratie laterali integrate alla struttura principale. Molto vistoso infine l'estrattore centrale che ha un angolo molto maggiorato rispetto a quelli che siamo soliti vedere nelle F1 attuali. Questo servirà per liberare il flusso d'aria in arrivo dalle pance e convogliato dai due canali.