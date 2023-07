Come sarebbe il Mondiale di Formula 1 2023 senza Verstappen: classifica spettacolare Max Verstappen ha fin qui dominato il Mondiale di Formula 1 2023 ipotecando già il titolo iridato dopo appena dieci gare disputate, ma come sarebbe stato il campionato F1 senza il dominatore olandese. I risultati dei GP e la classifica ricalcolati danno una scenario spettacolare in cui a farla da padrona sarebbero state incertezza ed equilibrio.

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale di Formula 1 2023 fin qui è stato un vero e proprio assolo del campione in carica Max Verstappen che nella gara di Silverstone ha centrato la sua ottava vittoria stagionale (su dieci Gran Premi disputati in cui è comunque sempre salito sul podio), la sesta consecutiva.

Il pilota della Red Bull, quando mancano ancora più della metà dei GP in calendario da correre, ha già ipotecato il terzo titolo iridato della carriera mettendo un divario quasi incolmabile in classifica tra sé e gli avversari. Dopo il successo nel GP della Gran Bretagna ha ora infatti 99 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, vale a dire il compagno di squadra Sergio Perez che, pur disponendo anch'esso della vettura migliore presente in griglia, non riesce ad avere la mostruosa continuità dell'olandese.

Max Verstappen sta facendo un campionato a parte scendendo in pista per gareggiare esclusivamente contro il cronometro e i record, tanto che nel paddock della Formula 1 attualmente già prima dell'inizio del weekend si dà per scontato che sarà lui a trionfare nella gara della domenica e dunque il massimo risultato realizzabile e, Perez permettendo, il secondo posto.

Alle sue spalle regna invece l'incertezza con team e piloti che in questi primi 10 round della stagione si alternano nel ruolo di seconda forza in griglia di GP in GP. Lo è stato Fernando Alonso con l'Aston Martin, poi la Mercedes con Hamilton e Russell, e ancora la Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz, e infine la McLaren con Norris e Piastri nell'ultimo appuntamento in quel di Silverstone, e qualche exploit lo ha tirato fuori anche l'Alpine. Evidente dunque che, non considerando Max Verstappen, nel gruppo vige un equilibrio con gerarchie che vengono riscritte di gara in gara.

Ed anche lo stesso olandese è rimasto impressionato da ciò: "È tutto molto confuso dietro di noi, perché ogni singolo weekend di gara c'è qualcuno di diverso. Penso che sia perché sono così vicini che, quando riesci a mettere la tua auto in una finestra migliore, su quella pista stai davanti agli altri" ha difatti commentato il pilota Red Bull riguardo al costante alternarsi di piloti alle sue spalle in questa prima parte di campionato.

Alla luce di ciò in molti si sono chiesti: come sarebbe stato il Mondiale di Formula 1 2023 senza il dominatore Max Verstappen? E noi abbiamo provato rispondere a questa domanda aggiornando i risultati dei 10 Gran Premi fin qui disputati (compresi quelli delle due Sprint Race già andate in scena) escludendo l'olandese e lasciando la scuderia austriaca orfana di un pilota.

La prima cosa che salta all'occhio è che, senza Verstappen, le squadre ad aver vinto almeno una corsa ad oggi sarebbero cinque (Red Bull, Aston Martin, Mercedes, Ferrari e McLaren) con cinque piloti diversi che si sarebbero avvicendati sul trono del vincitore (Perez, Hamilton, Alonso, Leclerc e Norris) e ben dieci i piloti che sarebbero saliti almeno una volta sul podio. Evidente dunque che sarebbe stato un Mondiale di Formula 1 certamente più avvincente e con una lotta per il titolo iridato apertissima.

A guidare la classifica (che non tiene conto dei punti addizionali per il giro veloce) ci sarebbe infatti Sergio Perez con 181 punti, seguito a sole 7 lunghezze da Fernando Alonso. In piena lotta per il titolo ci sarebbe anche Lewis Hamilton con soli 20 punti in meno rispetto allo spagnolo. Più staccati ma non ancora tagliati del tutto fuori ci sarebbero poi i piloti Ferrari Carlos Sainz e Charles Leclerc e l'altro alfiere della Mercedes George Russell.

Come sarebbe la classifica del Mondiale di Formula 1 2023 senza Max Verstappen