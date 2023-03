Clamoroso nelle qualifiche a Jeddah, Verstappen eliminato in Q2: la Red Bull lo abbandona Clamorosa eliminazione in Q2 nelle qualifiche del GP dell’Arabia Saudita della Formula 1 2023 per il superfavorito Max Verstappen che è stato costretto a ritirarsi per un improvviso problema alla sua Red Bull.

A cura di Michele Mazzeo

Clamoroso colpo di scena nel Q2 delle qualifiche del GP dell'Arabia Saudita della Formula 1 2023. Il favorito per la pole position Max Verstappen non ha superato il taglio per accedere in Q3 e dovrà scattare dalla quindi dalla quindicesima casella della griglia di partenza nella gara della domenica sul circuito di Jeddah. L'olandese che fin lì aveva dominato il weekend saudita della F1 (rifilando oltre mezzo secondo a tutti gli avversari in tutte le sessioni di prove libere e anche nel Q1) è stato improvvisamente abbandonato dalla sua Red Bull che si è piantata di colpo costringendolo al ritiro.

L'olandese, dopo aver visto la sua macchina perdere potenza e stabilità, ha provato fino alla fine a restare in pista ma si è poi dovuto arrendere perché il guasto alla sua vettura era irriparabile: "Ho un problema al motore, problema al motore" ha urlato infatti in radio il due volte campione del mondo prima di essere richiamato ai box dal team per il clamoroso ritiro.

Inizialmente lo stesso Max Verstappen pensava si trattasse di un problema alla power unit della sua Red Bull ma dopo una prima analisi si è poi scoperto che il guasto che lo ha costretto alla clamorosa eliminazione nel Q2 delle qualifiche del GP dell'Arabia Saudita ha riguardato invece l'albero di trasmissione della sua RB19. A confermarlo è stato il team austriaco: "Aggiornamento finale Q2: guasto meccanico dell'albero di trasmissione confermato per l'auto 1" si legge infatti in una nota diramata dalla scuderia di Milton Keynes sui propri canali social.

Leggi anche Aston Martin subito provocata in Formula 1: è una copia sfacciata della Red Bull

Il pilota olandese intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche che hanno visto il suo compagno di squadra Sergio Perez conquistare la pole positionha spiegato che a cedere non è stato il cambio (che era stato sostituito sulla sua vettura qualche ora prima che iniziasse la qualifica) bensì il semiasse sulla parte posteriore destra della sua RB19: "Non è stato il cambio ma il semiasse sulla posteriore destra. Non è l'ideale, dobbiamo lavorare ma sono cose che succedono. Abbiamo una buona macchina, veloce e voglio tornare a punti. Sarà importante fare un giro pulito e stare fuori dai guai, ma non so dove potrò arrivare" ha difatti commentato a caldo l'episodio il campione del mondo in carica della Formula 1 che in gara sarà quindi chiamato ad una non semplice rimonta.