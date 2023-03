Sergio Perez fa la pole nel GP Arabia Saudita, Leclerc partirà davanti a Verstappen Pole Position in Arabia Saudita per Sergio Perez, Fernando Alonso partirà dalla prima fila.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen messo ko dalla sua Red Bull, che però festeggia comunque la pole position. Perché in Arabia Saudita il più veloce è ancora Sergio Perez. In prima fila anche Alonso. Leclerc si era classificato secondo, ma a causa di una penalità da scontare in griglia partirà dalla sesta fila.

Verstappen in avvio continuava a viaggiare a una velocità totalmente diversa. In Q1 rifila quasi mezzo secondo a Perez e Alonso, poi Stroll e le Ferrari. Hamilton decimo. Piastri è bravissimo ed è undicesimo. Molto bene anche la Haas con Hulkenberg. Fuori subito le due Alpha Tauri, le Williams e Lando Norris.

Ci si aspettava una Q2 serratissima con un Verstappen tranquillissimo. Ma non è stato così. Perché Max ha avuto un problema. La sua Red Bull lo ha messo ko. Partirà dalle retrovie. Perez ha chiuso la sessione davanti ad Alonso. Poi le Ferrari e Stroll. Nella top ten uno straordinario Piastri, con le Mercedes e le Alpine. Fuori anche le Haas e le Alfa Romeo.

In Q3 la lotta per la pole è tra Perez e Alonso. Ma è Leclerc a realizzare subito un giro splendido, seguito da un sorprendente Russell. Quando scende in pista il messicano non c'è storia per nessuno. La pole per il secondo anno consecutivo è di Perez. Leclerc piazza la zampata, è secondo, ma c'è una penalità da scontare. E così sale in seconda fila Alonso. Poi Russell, Sainz e Stroll. Piloti di cinque scuderie differenti occupano le prime tre file.

La Griglia di Partenza del Gp Arabia Saudita