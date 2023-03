Qualifiche F1 GP Arabia oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

Le Qualifiche del Gp di Arabia Saudita si terranno oggi pomeriggio. La lotta per la pole position inizierà alle ore 18 e come al solito durerà un'ora. La diretta sarà trasmessa sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1) di Sky. Diretta ed esclusiva su Sky. Gli abbonati potranno seguirle anche in streaming tramite Sky Go. Streaming live pure su NOW. Mentre in differita le Qualifiche andranno in onda su TV8 dalle ore 21, e in quel momento scatteranno in streaming su tv8.it.