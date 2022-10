Clamorosa contestazione verso la Red Bull ad Austin, il pubblico insorge: “Imbroglioni!” A Austin i piloti della Red Bull hanno subito una durissima contestazione. A margine di un evento a Verstappen e Perez i tifosi hanno urlato ‘Imbroglioni, imbroglioni’, in riferimento al caso del budget cap.

A cura di Alessio Morra

Nel weekend si corre il Gran Premio degli Stati Uniti. Max Verstappen ha già fatto il bis Mondiale e il titolo Costruttori domenica ad Austin può conquistarlo la Red Bull. Un dominio totale quello della scuderia austriaca che però è nella bufera da qualche settimana e cioè da quando si parla del caso budget cap. Prima erano solo indiscrezioni, poi è arrivata la sentenza della FIA che lo scorso 10 ottobre ha confermato lo sforamento del budget. Ancora non è chiaro quale sarà la penalità per la Red Bull che per la prima volta ha commentato l'accaduto, ma intanto negli Stati Uniti c'è chi prende di mira i piloti Verstappen e Perez e la stessa Red Bull, tutti loro sono stati definiti ‘imbroglioni'.

Il clima è davvero infuocato in Texas, dove il tema del budget cap è in forte tendenza. Ne parlano team e piloti, la Red Bull si difende ma ora deve pure incassare una brutta e pesante contestazione. In un evento programmato si sono presentati i due piloti e cioè Max Verstappen e Sergio Perez che mentre erano sul palco e stavano rispondendo a una serie di domande hanno sentito dei brutti cori, una contestazione autentica. Un gruppetto di tifosi ha urlato con forza: "Imbroglioni, imbroglioni".

Una situazione davvero complicata, ma che non può essere totalmente inaspettata. Considerato che da più parti arrivano richieste di penalità (pure pesanti) per la Red Bull e considerato che negli Stati Uniti la maggior parte degli appassionati tifa Ferrari e Lewis Hamilton, che si sente defraudato per il titolo perso nel 2021, defraudato per alcune decisioni di Michael Masi e ora pure per il budget cap. Fatto sta che questa contestazione è una brutta pagina ed è un altro capitolo che va ad aggiungersi nel caso budget cap della Red Bull.

A Suzuka Verstappen ha vinto il secondo Mondiale consecutivo.

Chris Horner, team principal della Red Bull, nella conferenza stampa della scuderie ha difeso il lavoro della sua scuderia, se l'è presa con la McLaren che ha chiesto una sanzione esemplare, ma ha anche dichiarato che a causa di questa vicenda tante persone del team stanno soffrendo, e pure tanto, perché vengono additati di essere colpevoli. Così è non solo per i piloti e i membri del team: