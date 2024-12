video suggerito

Chi è Will Green, nuovo pilota della Williams a 11 anni e star dei kart più precoce di Antonelli La Williams ha annunciato un nuovo pilota di soli 11 anni ingaggiato per la propria Driver Academy: ecco chi è Will Green, stella dei kart più precoce anche di Kimi Antonelli.

A cura di Michele Mazzeo

Proprio poco prima dell'esordio in Formula 1 (dal 2025 sarà ufficiale Mercedes) Andrea Kimi Antonelli si vede scippare il primato per quel che riguarda pilota più giovane ingaggiato da un'Academy di un team di F1. La Williams ha infatti annunciato l'ingresso nella propria driver academy della nuova stella del karting britannico, Will Green, che di anni ne ha appena 11 (il bolognese aveva 12 anni nel momento in cui era stato inserito dalla Mercedes nel proprio programma junior).

In vista della stagione 2025 la scuderia britannica sta infatti rinnovando il proprio rooster di piloti, a tutti i livelli, e ha deciso di puntare sul giovanissimo talento di casa che si è messo in mostra nei kart sia a livello nazionale che internazionale come spiega lo stesso team di Grove nella nota con cui ha comunicato il nuovo arrivo nel suo programma junior:

"Williams Racing è lieta di annunciare l'ingresso dell'astro nascente del karting britannico Will Green nella sua Driver Academy.

Will è cresciuto nel mondo degli sport motoristici, guidando un kart per la prima volta a soli quattro anni. Da allora, ha costantemente ottenuto ottimi risultati in varie serie di kart. Nel 2023, all'età di 10 anni, Will si è aggiudicato un notevole secondo posto nella classifica generale del campionato britannico IAME Mini, prima di aggiudicarsi il titolo di campione l'anno successivo.

Si è poi distinto anche sulla scena internazionale, raggiungendo la finale del campionato del mondo IAME Mini nel 2023 e laureandosi campione europeo della stessa categoria nel 2024" recita difatti il comunicato con cui la Williams ne ha ufficializzato l'ingaggio.

Soddisfatto e grato il giovanissimo pilota britannico che non ha nascosto il suo sogno di arrivare un giorno a correre in Formula 1: "Sono davvero emozionato di avere questa opportunità con Williams. Non vedo l'ora di avere la possibilità di migliorare ulteriormente nella mia carriera agonistica e di salire di grado, con l'obiettivo di raggiungere un giorno la F1".

In qualità di pilota della Williams Racing Academy, Will Green riceverà formazione e guida affinché migliori le sue capacità e sarà supportato nella sua scalata nelle categorie junior degli sport motoristici (seguendo di fatto quanto ha fatto la Mercedes con l'italiano Andrea Kimi Antonelli) per poi essere condotto, ovviamente solo se confermerà le aspettative, verso le varie Formule fino ad un eventuale debutto con in Formula 1.