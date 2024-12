Chi è Laura Mueller, il primo ingegnere di pista donna nella storia della Formula 1

video suggerito

La Formula 1 è già pronta per programmare il prossimo Mondiale dopo l'ennesimo successo di Max Verstappen tra i piloti e della McLaren che ha finito al primo posto nella classifica costruttori. È tempo di riavvolgere il nastro e resettare tutto tra nuove sfide, nuovi piloti e nuovi team. Come Esteban Ocan che è passato dalla Alpine alla Haas per iniziare una nuova sfida. Un'avventura del tutto innovativa per il pilota francese che avrà al suo fianco Laura Mueller: il primo ingegnere di pista donna nella storia della Formula 1.

La tedesca, che fino allo scorso anno ricopriva il ruolo di performance engineer all'interno del team americano, diventa dunque la prima donna ad essere promossa in questo ruolo nella storia. Fondamentale in questo senso la volontà della Haas di mettere in risalto le donne in questo settore, e più in particolare nella categoria principale degli sport motoristici. Ma più di tutto, il team americano ha promosso Laurea Mueller chiaramente per le sue spiccate doti ingegneristiche che hanno convinto totalmente la scuderia a metterla al fianco di Ocon.

L'ingegnere tedesco fa parte della minoranza di donne che militano nei team tecnici delle squadre. Con Hannah Schmitz (senior racing strategist per Red Bull Racing e tra le strateghe più apprezzate dell'intero paddock, c'è Margarita Torres Díez (Ingegnere Capo F1 Powertrain alla Mercedes), Bernadette Collins (responsabile strategia corsa alla Aston Martin) o Julie Coulter (ingegnere di progetto in McLaren).

Dove ha lavorato Laura Mueller prima dell'esperienza alla Haas

Laura Mueller faceva già parte della scuderia Haas nel ruolo di ingegnere delle prestazioni di simulazione. In passato ha lavorato con Sophia Floersch, pilota delle formule minori, prima di passare al team americano. In generale, nel mondo della FIA, solo Leena Gade è stata ingegnera di pista, ma nella categoria Endurance. Ma quindi quale sarà nello specifico il ruolo di Laura Mueller? Sostanzialmente si occuperà delle comunicazione via radio con Ocon nel corso della stagione 2025 e i due hanno iniziato a lavorare insieme martedì scorso in occasione dei test di fine stagione. Proprio di recente lo stesso pilota francese ha pubblicato sul suo account Instagram le foto che lo ritraggono al fianco della Mueller.