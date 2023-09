Chi è Jessica Hawkins, la pilota che è passata da James Bond all’Aston Martin di Formula 1 Dopo cinque anni una pilota è tornata a guidare una vettura di Formula 1. In Ungheria Jessica Hawkins ha effettuato un test con l’Aston Martin. L’inglese ha realizzato un sogno.

A cura di Alessio Morra

Mentre i piloti di Formula 1 rifiatano dopo le due gare consecutive di Singapore e Suzuka e la Red Bull celebra il titolo dei Costruttori, Jessica Hawkins ha scritto una pagina importante nella storia di questo sport. Perché la pilota inglese ha guidato l'Aston Martin ed è diventata la prima donna a guidare una vettura di Formula 1, dopo cinque anni, ed è stata appena la terza a mettersi al volante negli ultimi vent'anni.

L'Aston Martin sui propri profili social ha reso noto che l'ambasciatrice del team Jessica Hawkins ha guidato per la prima volta una vettura di Formula 1. La britannica è salita a bordo all'Hungaroring di una vettura con specifiche 2021. Hawkins ha diviso la vettura con Felipe Drugovich, terzo pilota del team e campione in Formula 2 un anno fa. I due piloti si sono alternati ed hanno dovuto guidare su pista bagnata a causa della pioggia.

Hawkins ha percorso 26 giri e il team di proprietà di Lawrence Stroll ha fatto sapere che questo è stato l'ultimo passo per il suo lavoro nel team, che nel 2024 vedrà anche la partecipazione alla Serie F1 Academy, che vedrà iscritte solo pilote donne.

L'inglese ha detto: "Voglio ringraziare di cuore tutti i membri del team Aston Martin Formula 1 per aver avuto fiducia in me, per aver creduto in me e per avermi dato questa opportunità. Mi ci sono voluti tutto il sangue, il sudore e le lacrime per arrivare qui. Quando ho capito che poteva avere una possibilità quasi non potevo crederci. Ho dovuto tenerlo segreto per mesi ormai, il che è stato piuttosto difficile! Ne è valsa assolutamente la pena e mi ha dato informazioni davvero preziose. Guidare l'Aston Martin 21 è stato un sogno diventato realtà, una cosa che ero pronta a realizzare da molto tempo".

Hawkins è stata elogiata dal direttore del programma Evolution dell'Aston Martin, Robert Sattler: "Jessica ha eccelso nel suo primo test di Formula 1, ha progressivamente acquisito velocità su una pista difficile, gestendo in modo impeccabile la complessità della vettura".

Mentre il Team Principal Mike Krack ha dichiarato: "Questo è un momento speciale, sia per il Team che per Jessica, che è un membro importante della nostra squadra di piloti. Siamo rimasti davvero colpiti dalla preparazione di Jessica per il test: ha lavorato incredibilmente duramente con il nostro team di simulatori e questo ha reso facile la decisione".

Ma chi è Jessica Hawkins? Classe 1995, corre sin da quando era una ragazzina, ha partecipato a dozzine di campionati, cogliendo anche tante vittorie. Nella sua carriera, nella speranza di tornare un giorno a guidare una vettura di Formula 1, Hawkins può vantare il ruolo di stunt-driver per uno dei film della saga di Fast and Furious e per No Time to Die, l'ultimo film di James Bond.