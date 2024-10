video suggerito

Chi è David Alonso, il nuovo fenomeno del Motomondiale che ha già fatto piangere Marc Marquez Il 18enne colombiano David Alonso si è appena laureato campione della Moto3 in una stagione che lo ha visto dominare e che lo ha consacrato come nuovo astro nascente del Motomondiale: a Motegi è riuscito anche a far piangere il suo mentore Marc Marquez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Mentre la MotoGP ha visto la corsa per il titolo tra Bagnaia e Martin farsi ancora più serrata, il GP del Giappone ha chiuso i giochi iridati per quel che riguarda la Moto3 con il nuovo fenomeno del Motomondiale, il 18enne David Alonso, che ha conquistato la decima vittoria stagionale laureandosi per la prima volta in carriera campione del mondo con ben quattro gare d'anticipo.

Una prova impressionante quella del classe 2006 nato a Madrid da madre colombiana e papà spagnolo e che, al momento di scegliere, ha optato per la nazionalità della prima, che può anche vantarsi di aver fatto piangere il suo mentore, l'otto volte campione del mondo Marc Marquez.

Chi è David Alonso, il nuovo campione della Moto3

Al suo secondo anno nel Motomondiale (già nella stagione del debutto aveva impressionato tutti conquistando 4 vittorie e 4 secondi posti che gli avevano permesso di chiudere in terza posizione nella classifica iridata) è arrivata la consacrazione definitiva per il vincitore della European Talent Cup nel 2020 e della MotoGP Rookies Cup nel 2021 che ha messo in fila una sequela monstre di risultati dominando il campionato della classe di minor cilindrata del Motomondiale con 10 vittorie (e un secondo posto) nelle prime 16 gare. Un rendimento superiore a qualsiasi altro campione della Moto3, da quando questa ha preso il posto della vecchia 125cc (solo Joan Mir nel 2017 era riuscito a conquistare 10 vittorie in una singola stagione ma dopo 17 gare).

Unico è stato anche il modo in cui ha festeggiato il suo primo titolo di campione del mondo a Motegi: dopo aver sfilato in pit lane tra gli applausi dei piloti di MotoGP come Pecco Bagnaia e Marc Marquez, è salito in sella alla sua prima minimoto e ha girato a bordo del mezzo con cui il sogno, che si era appena realizzato, era cominciato.

La lettera scritta la notte prima di conquistare il titolo di campione del mondo della Moto3

E altrettanto singolare è stato anche il suo primo discorso pubblico da campione del mondo. Già, perché sapendo che l'emozione lo avrebbe frenato, ha deciso di affidare ad una lettera scritta la sera prima tutto ciò che aveva da dire:

"Mi spaventa pensare come la mia vita possa cambiare in meno di 24 ore. È notte e mi viene da piangere, mi guardo allo specchio, e dico: ‘Domani sarai campione del mondo'. Ho gli occhi pieni di lacrime. Non so se sono realmente consapevole della situazione e nemmeno se sono abbastanza preparato, perché è il sogno che ho sempre coltivato fin da quando ero piccolo, e ora che ce l'ho davanti, a poche ore di distanza, mi sembra lontanissimo. Per fortuna di solito dormo bene e spero di riuscire a farlo anche questa sera così che il sogno non mi abbandoni. L‘unica cosa di cui sono certo è che se domani leggerò questa lettera vorrà dire che sì, ce l'ho fatta. Anzi, che ce l'abbiamo fatta" recita difatti la missiva letta dal 18enne colombiano a Motegi dopo aver conquistato aritmeticamente il titolo iridato della Moto3 2024 quando mancano ancora quattro GP da disputare.

Marc Marquez in lacrime per il suo allievo prediletto

Ed è proprio questa lettera ad aver fatto piangere l'alfiere del team Gresini in MotoGP Marc Marquez. A rivelarlo è stato lo stesso 31enne di Cervera ai microfoni di DAZN Spagna: "Mi ha fatto piangere ed è incredibile che lui invece non piangeva. Impazzisco per lui" ha difatti confessato l'otto volte campione del mondo che da tempo ha messo sotto la sua ala protettiva quel David Alonso con cui spesso si allena e di cui, per primo, ha riconosciuto il grande talento che adesso anche il resto del mondo ha potuto apprezzare.