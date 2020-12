Callum Ilott è il nuovo collaudatore della Ferrari per il Mondiale 2021 di Formula 1. Il giovane britannico talento della Ferrari Driver Academy dopo l'ottima stagione in Formula 2 non è riuscito a trovare un sedile in F1 e dunque la scuderia di Maranello ha deciso di offrirgli una chance come tester ufficiale. Per lui ci sarà inoltre l'occasione di scendere in pista in qualche sessione di prove libere (con il Cavallino o con una delle due squadre clienti Alfa Romeo e Haas) affinché possa farsi trovare pronto per il 2022 quando potrebbe finalmente trovare spazio nel Circus da pilota titolare.

Vice campione del mondo e campione europeo di kart

Andiamo dunque a vedere chi è Callum Ilott, giovane talento su cui la Ferrari punta tantissimo per il futuro. Il classe '98 di Cambridge ha cominciato la sua carriera di pilota da giovanissimo sui kart laureandosi vicecampione mondiale a 13 anni e campione europeo due anni più tardi.

Il passaggio alle monoposto avviene nel 2015 quando debutta nella Formula Toyota e nello stesso anno fa l'esordio anche in Formula 3 con il team Carlin. A notarlo per prima è la Red Bull che lo inserisce nel suo junior team. Nei due anni successivi continua a gareggiare in quella categoria e nel 2017, quando passa alla Prema, si mette in mostra conquistando sei vittorie e salendo in ben 11 occasioni sul podio.

Conteso tra il Red Bull Junior Team e la Ferrari Driver Academy

Quella stagione attira le attenzioni della Ferrari che lo ‘strappa' alla Red Bull e lo inserisce nel suo programma giovani "promuovendolo" in GP3 dove prende il posto in ART lasciato libero dal campione uscente George Russell. Chiude la sua prima e unica stagione nella categoria con due vittorie e sette podi totali che gli valgono il terzo posto in classifica generale e il "salto" Formula 2 con il team Charouz Racing System, divenuto nel frattempo Junior Team della Sauber-Alfa Romeo.

La lotta con Mick Schumacher per il titolo di Formula 2 e per un sedile in Haas nel 2021

Nella prima stagione di ambientamento conquista una pole position e sale due volte sul podio meritandosi la chiamata dell'Uni-Virtuosi che lo ingaggia per il campionato F2 2020. Ed è proprio nella stagione appena conclusasi che Callum Ilott si rivela al mondo lottando fino all'ultima gara con Mick Schumacher per il titolo. Il tedesco figlio d'arte si dimostra più continuo del britannico che però si mette in mostra per la grande abilità nel giro secco (5 le pole position conquistate) e per alcuni exploit in gara (3 vittorie e 6 podi complessivi).

Nuovo tester della Ferrari in attesa di un posto fisso in Formula 1

Grazie al nuovo accordo stipulato con la Haas, la Ferrari aveva l'opportunità di inserire un proprio pilota nella line-up 2021 della squadra americana, come già avveniva con l'Alfa Romeo dove il posto per il driver del team di Maranello è occupato da Antonio Giovinazzi. Il Cavallino ha quindi deciso di dare a Mick Schumacher il pass per l'ingresso dalla porta principale in Formula 1 ma, a dimostrazione di quanto punti sul talento del britannico, ha deciso di portarlo nella propria scuderia è affidargli il delicato ruolo di tester in attesa di trovargli una sistemazione da pilota titolare nel Mondiale 2022 di Formula 1.