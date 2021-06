Nel mondo delle due ruote è ancora scosso dalla tragedia di Dupasquier nello scorso week-end di gare. Grande apprensione per l'incidente che ha visto protagonista oggi nelle prove libere 3 del Gran Premio di Catalogna Fabio Di Giannantonio in Moto2. Il pilota italiano ha letteralmente preso il volo, ricadendo in malo modo sul tracciato di Barcellona. Nessuna conseguenza degna di nota per lui, fortunatamente dichiarato poi "fit" nei controlli medici.

Un brutto spavento e fortunatamente nulla di più. Sospiro di sollievo per Fabio Di Giannantonio, pilota capitolino della Kalex del team Gresini Racing. Il classe 1998 capace in stagione di ottenere un terzo posto in Qatar e vincere per la prima volta in occasione del Gran Premio di Spagna, ha dovuto fare i conti con un pericoloso incidente. Dopo una curva Di Giannantonio ha perso il controllo della sua moto, finendo per essere sbalzato in aria. Brutta caduta sulla pista per Di Giannantonio che è apparso molto dolorante inizialmente.

Immediati i soccorsi per lui, che si è recato da solo in infermeria. Dopo i controlli del caso, Di Giannantonio come confermato dalla MotoGP sui suoi canali ufficiali, è stato dichiarato "fit", ovvero abile e arruolabile per tornare in sella, quantomeno per le qualifiche. Buone notizie dunque per lui, a giudicare da quella che era stata la dinamica della sua caduta. E poco dopo è finito a terra anche l'altro pilota della Kalex Sam Lowes, in una giornata davvero sfortunata per il team. Anche in questo caso nessuna conseguenza per il pilota britannico, ed è questa senza dubbio la migliore notizia finora, in attesa delle qualifiche.