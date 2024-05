C’è una Ferrari da 500mila euro che non va a più di 48 km/h e non può circolare: è un’opera d’arte

video suggerito

La Ferrari LaFerrari è ad oggi una delle supercar di serie più costose tra quelle prodotte dalla casa di Maranello con valutazioni che sul mercato dell'usato vanno oggi dai tre ai cinque milioni di euro. Trovarne una a "soli" 500mila euro rappresenterebbe dunque un vero e proprio affare. E questo avranno pensato coloro che hanno visto la speciale LaFerrari rossa, bianca e nera in perfette condizioni e con pochi chilometri percorsi (poco più di 16mila km) messa in vendita a Dubai al prezzo di mezzo milione. Per poi accorgersi però che, in questo caso, l'apparenza inganna e forse, dipende dai punti di vista, non si è di fronte all'affare sperato.

Quello in vendita a Dubai infatti non è uno dei 499 esemplari di LaFerrari esistenti al mondo, bensì un prototipo realizzato a Maranello durante lo sviluppo della sua prima vettura ibrida denominato in fabbrica con la sigla F150 Prototipo Preserie PS1 e uguale in tutto e per tutto alle 499 LaFerrari poi prodotte e vendute. Dalla carrozzeria agli interni fino al propulsore ibrido con motore V12 Type F140FE da 6,3 litri potenziato da due motori elettrici per un totale di 950 cavalli e 900 Nm di coppia, è tutto identico alla supercar poi messa in vendita in tiratura limitata dalla casa del Cavallino Rampante. Tutto tranne due particolari non di poco conto.

Il prototipo che si può acquistare spendendo mezzo milione di euro infatti ha sì lo stesso motore della LaFerrari ma con una limitazione di fabbrica per quel che riguarda la velocità che non le consente di andare oltre i 48 km/h, cioè ben 300 km/h in meno della velocità massima che, stando alle indicazioni ufficiali fornite dalla casa di Maranello, può raggiungere la vera LaFerrari (che, non a caso, è una delle stradali più prestazionali e veloci mai prodotte). Quello del limitatore di velocità non è però l'unico "difetto" della F150 Prototipo Preserie PS1 messa in vendita a Dubai a 500mila euro. Già perché questa Ferrari non solo va piano ma non può nemmeno circolare in strada in quanto, non essendo stata omologata, non può essere immatricolata per la circolazione su strade pubbliche.

Chi si aggiudicherà questo pezzo unico dunque potrà guidarlo solo in pista, esperienza disincentivata però dal fatto che non solo non si può sprigionare tutta la potenza del potentissimo motore ibrido che c'è sotto al cofano ma, qualora non si trovasse un modo per togliere il limitatore, non poter superare addirittura i 48 km/h. Se si trattasse di un amante delle corse o di una persona che vuole sfoggiare per strada la sua Ferrari dunque spendere mezzo milione di euro per avere questa atipica LaFerrari non sarebbe esattamente un affare, ma nel caso in cui invece a comprarla fosse un collezionista o un qualcuno che vuole solo esporre questa supercar in salotto o appesa ad una parete potrebbe invece aver trovato l'affare che cercava dato che, al netto delle prestazioni, siamo comunque di fronte ad un'opera d'arte unica nel suo genere.