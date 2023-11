C’è un garage segreto pieno zeppo di preziosissime Nissan Skyline: sono bloccate lì per 25 anni A Tokyo c’è un garage segreto in cui vengono custodite 60 nuovissime Nissan Skyline dal valore complessivo di 10 milioni di euro: le ambitissime auto sportive presenti nell’hangar sono state vendute ma devono restare ferme lì per 25 anni.

A cura di Michele Mazzeo

La Nissan Skyline è una delle vetture più iconiche per gli appassionati di auto sportive. In particolar modo per quelli che hanno amato la saga cinematografica Fast and Furious che sognano di possedere un Nissan Skyline GT-R R34 (cioè quella guidata da Brian O'Connor interpretato dal compianto Paul Walker). Per questi dunque il garage segreto della casa giapponese situato a 30 km da Tokyo sarebbe dunque il paese dei balocchi dato che al suo interno ci sono 60 Nissan Skyline nuove di zecca e, fatta eccezione per un po' di polvere, in perfette condizioni (con gomme originali, cerchi in lega, carrozzeria intonsa e alcune di esse anche personalizzate), di cui la stragrande maggioranza sono proprio i rari e ambiti modelli R34, con un valore complessivo che si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Per quanto il garage sia segreto e inaccessibile ai soggetti non autorizzati, la sua esistenza è divenuta di dominio pubblico da quando lo scrittore Ryan K Zummallen ne ha parlato nel libro dal titolo "Cult of GT-R: A True Story of Crime, Obsession and the World's Most Coveted Car" svelando anche che quelle auto sono bloccate lì per 25 anni. A questo punto viene da chiedersi da perché quelle preziosissime vetture tenute così bene e mai utilizzate siano costrette a stare ferme per un lasso così lungo di tempo all'interno di quel garage situato a pochi kilometri dalla capitale del Giappone. Per rispondere a questa domanda bisogna prima fare un'altra precisazione: quelle 60 Nissan Skyline sono tutte state vendute ad acquirenti statunitensi che da anni (alcuni dai primi anni 2000) aspettano di vedersele consegnate.

Perché non le hanno ancora ricevute? A causa di una legge in vigore negli Stati Uniti che consente l'importazione e l'omologazione di vetture non conformi alle policy sulla sicurezza solo nel momento in cui sono trascorsi 25 anni dalla produzione del veicolo (nel caso della Nissan Skyline GT-R R34 prodotta tra il 1998 e il 2002 dunque sarà possibile portarla negli USA tra quest'anno e il 2027). Finalmente a breve quindi tutti gli americani che hanno atteso un quarto di secolo per avere la potentissima vettura divenuta leggendaria dopo l'apparizione in Fast and Furious potranno realizzare il proprio sogno e, nonostante un periodo di tempo così lungo passato in quel segreto hangar alle porte di Tokyo, si ritroveranno una Nissan Skyline nuova fiammante dato che per tutto questo tempo le auto sono state periodicamente controllate da addetti specializzati della casa automobilistica giapponese con i rispettivi proprietari che venivano costantemente aggiornati sulle condizioni della propria supercar acquistata ma ancora bloccata in Giappone.