Carlos Sainz senior si ribalta paurosamente tra le dune alla Dakar: la sua auto è semi-distrutta L'incredibile incidente di Carlos Sainz durante la tappa Marathon della Dakar 2025: l'auto si ribalta, ma lo spagnolo e il copilota riescono a rimettersi in pista.

A cura di Ada Cotugno

Attimi di paura per Carlos Sainz durante la Dakar 2025 quando la sua auto si è completamente ribaltata mentre cercava di farsi largo tra le dune: un cappottamento incredibile che per fortuna ha lasciato illeso lo spagnolo e il suo copilota Lucas Cruz che hanno vissuto un incubo nel giro di pochi secondi, proprio nel momento più complicato della gara che si svolgerà tra oggi e domani per un totale di 1057 chilometri.

L'auto di Sainz si ribalta completamente

I video della scena sono incredibili: Sainz è una leggenda della Dakar e quest'anno corre per il team Ford assieme al suo copilota Lucas Cruz, alla ricerca di un nuovo trionfo da aggiungere al suo ricco palmares. Ma durante lo stage 2 qualcosa è andato storto e la sua auto si è completamente ribaltata. Lo spagnolo era in quinta posizione al chilometro 231 ma ha cominciato piano piano a perdere posizioni, fino a quando al chilometro 327 della tappa Marathon è stato coinvolto in un bruttissimo incidente.

Mentre si faceva largo tra le dune la sua macchina si è ribaltata e la parte posteriore è stata quasi totalmente distrutta durante l'impatto con il terreno. La dinamica non è stata ancora chiara, dato che la Ford Raptor si è ribaltata nelle vicinanze di un'altra duna, ma fortunatamente i due piloti sono usciti dall'abitacolo senza problemi e senza nessun graffio. Poco dopo Sainz e Cruz sono riusciti a ripartire, seppur tra mille difficoltà e i danni riportati dalla vettura che è stata rimessa in moto grazie all'aiuto del compagno di squadra Mitch Guthrie: l'obiettivo è quello di riprendere terreno e cercare di stringere i denti il più possibile, in attesa dei camion della Ford che potranno riparare completamente il gusto che fin qui è stato solo tamponato.