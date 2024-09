video suggerito

La dura preparazione di papà Sainz per la Dakar a 62 anni: il suo stress-test è impressionante Carlos Sainz sr mostra come si sta preparando per la Dakar 2025 che disputerà all'età di 62 anni: la leggenda del rally impressiona tutti nella prova sotto-sforzo.

A cura di Michele Mazzeo

Mentre Carlos Sainz jr è impegnato nel Mondiale di Formula 1 2024 nelle ultime gare con la Ferrari, suo papà, la leggenda del rally Carlos Sainz sr, impressiona tutti mentre all'età di 62 anni si prepara per la Dakar 2025. A destare grande clamore è stato l'ultimo video postato dal già quattro volte campione di quella che è considerata la gara di rally più dura del mondo nel quale viene ripreso mentre si trova su una cyclette con tantissimi cavi collegati al suo corpo e indossa una maschera per l'ossigeno simile a quella che il preparatore dello staff di Carlo Ancelotti, Antonio Pintus, utilizza in allenamento con i giocatori del Real Madrid.

Nel video infatti il 62enne spagnolo è alle prese con uno stress-test che serve per conoscere a che punto è il proprio stato di salute e di forma fisica e che consiste nel fare un esercizio di intensità progressivamente crescente pedalando su una cyclette. Nel video infatti Carlos Sainz appare mentre pedala producendo il massimo sforzo mentre diversi medici lo incoraggiano a continuare a spingere ancora di più. Un test che porta al limite ‘El Matador' e che, per quel che si vede e per i commenti che fanno i medici in sottofondo, impressiona tutti dato che i 62 anni d'età non sembrano essere assolutamente un problema per la leggenda del rally.

Pur non conoscendo nel dettaglio i risultati di quel test, il video sembra testimoniare più di ogni altri cosa come il 62enne Carlos Sainz sia pienamente in grado di affrontare dal punto di vista della tenuta fisica la prossima Dakar che andrà in scena tra le dune del deserto dell'Arabia Saudita e che inizierà il 3 gennaio da Bisha e terminerà il 17 dello stesso mese a Shubaytah, alla quale il madrileno classe '62, dopo aver lasciato l'Audi con cui ha trionfato nell'ultima edizione, prenderà parte con la Ford per andare a caccia di quello che sarebbe il suo quinto titolo nel Rally Raid più duro del mondo e provare a battere quel record di pilota più anziano ad aver vinto la Dakar che già gli appartiene.