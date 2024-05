video suggerito

Cambia la griglia di partenza del GP Monaco: squalificate le Haas dopo le Qualifiche Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen saranno costretti a partire dalla pit lane nel Gran Premio di Monte Carlo. Sulle Haas sono state riscontrate delle irregolarità e sono state squalificate dalle Qualifiche.

A cura di Alessio Morra

La FIA ha squalificato le Haas dalle Qualifiche del Gran Premio di Monaco. Cambia poco per Leclerc e Sainz, ma anche per le McLaren. Hulkenberg e Magnussen, però, a causa di alcune irregolarità dovranno partire dalla pit lane, guadagnano così due posizioni Alonso e Perez, che erano stati clamorosamente esclusi in Q1 a Monte Carlo.

Perché sono state squalificate le Haas

La notizia dell'investigazione della Haas era arrivata qualche ora dopo il termine delle Qualifiche, poi è arrivata l'ufficialità proprio da parte del team Haas, che ha annunciato che: "Entrambe le vetture sono state squalificate a causa di un'inosservanza dell'Art. 3.10.10 h) del Regolamento Tecnico. Il flap superiore dell'ala posteriore, infatti, crea un'apertura superiore agli 85 mm concessi dal regolamento quando si muove verso l'alto durante l'attivazione del DRS. Hulkenberg e Magnussen partiranno quindi dalla pitlane".

Hulkenberg e Magnussen partiranno dalla pit lane

La squalifica di fatto li esclude dalle Qualifiche e dalla griglia di partenza, il tedesco si era piazzato 12°, il danese invece 15°. Ma entrambi prenderanno il via regolarmente alla gara, e non è detto che partire dalla pit lane sia così negativo, non potranno guadagnare posizioni, ma non saranno nemmeno in mezzo al caos durante il via, che a Monte Carlo può essere sempre caotico. Guadagnano due posizioni Alonso e Perez, che non limitano i danni ma si mettono più vicini alla decima posizione.

La Griglia di Partenza del Gran Premio di Monaco

1ª fila: 1. Charles Leclerc (Ferrari), 2. Oscar Piastri (McLaren)

2ª fila: 3. Carlos Sainz (Ferrari), 4. Lando Norris (McLaren)

3ª fila: 5. George Russell (Mercedes), 6. Max Verstappen (Red Bull)

4ª fila: 7. Lewis Hamilton (Mercedes), 8. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

5ª fila: 9. Alexander Albon (Williams), 10. Pierre Gasly (Alpine)

6ª fila: 11. Esteban Ocon (Alpine), 12. Daniel Rcciardo (Racing Bulls)

7ª fila: 13. Lance Stroll (Aston Martin), 14. Fernando Alonso (Aston Martin)

8ª fila: 15. Logan Sargeant (Williams), 16. Sergio Perez (Red Bull)

9ª fila: 17. Valtteri Bottas (Sauber), 18. Zhou Guanyou (Sauber)

10ª fila: 19 Nico Hulkenberg (Haas), 20. Kevin Magnussen (Haas)

