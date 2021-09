Calendario F1 2022, Imola in ballottaggio con il Gran Premio di Francia Il Mondiale 2022 dovrebbe iniziare in Bahrain il 20 marzo e finire il 20 novembre ad Abu Dhabi. Nel prossimo campionato si correrà per la prima volta a Miami. Il Gran Premio d’Italia di Monza si terrà domenica 11 settembre. Imola spera di essere in calendario per il terzo anno consecutivo, si gioca il posto con il Gran Premio di Francia.

A cura di Alessio Morra

Il campionato di Formula 1 2021 è ancora lungo, bisogna scoprire chi vincerà tra Hamilton e Verstappen, che da Monza è andato via con un margine sottile sull'inglese, e ovviamente bisognerà capire anche chi conquisterà il titolo Costruttori. Si sta però già lavorando al calendario del 2022, che dovrebbe riavere tanti Gp che hanno dato forfait a causa della pandemia, ma ci sarà anche una grande novità e cioè il Gran Premio di Miami. Potrebbe trovare spazio Imola. L'Italia spera di avere due gare per il terzo anno consecutivo.

L'esordio per il secondo anno consecutivo dovrebbe tenersi in Bahrain, poi tappa a Jeddah, che farà il suo esordio nel circus il prossimo dicembre, mentre ad aprile e Melbourne, l'Australia è saltata negli ultimi due anni. Cina e Miami prima delle classiche tappe europee: Barcellona e Montecarlo, Baku e il Canada. Dopo di che si prevede un tris a luglio con Silverstone, l'Austria e un punto interrogativo. La Francia ha un contratto, ma Imola spinge. L'Ungheria è l'ultima tappa prima della pausa estiva, a fine agosto si corre in Spa, che precede l'Olanda e Monza, l'11 settembre.

Dopo di che il programma non si discosta molto da quello che avremo in questo finale di stagione. Ci sarà il ritorno di Singapore, poi Giappone (che quest'anno purtroppo non c'è), Stati Uniti, Città del Messico, Brasile e Abu Dhabi. L'idea è quella di chiudere entro il 20 novembre, e non a metà dicembre. Probabilmente perché in quel periodo ci saranno i Mondiali di calcio del Qatar.

La bozza del Calendario F1 2022