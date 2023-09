Bulega campione del mondo della Supersport! Raddoppia la festa Ducati in Superbike a Portimao Festa totale per la Ducati nel round di Portimao del WSBK 2023: il pilota italiano Nicolò Bulega si laurea campione del mondo della classe Supersport, mentre Alvaro BAutista vince Gara-1 della Superbike e consegna il titolo Costruttori alla casa di Borgo Panigale con largo anticipo.

A cura di Michele Mazzeo

Festa totale per la Ducati nella tappa di Portimao del Mondiale Superbike 2023. Nella classe regina con la vittoria del dominatore Alvaro Bautista in Gara-1 sul tracciato portoghese la casa di Borgo Panigale si è infatti assicurata il titolo costruttori portando il proprio vantaggio sulla Yamaha a quota 102 punti confermandosi dunque campione del mondo per il secondo anno consecutivo. Un successo che tra l'altro avvicina anche il pilota spagnolo al titolo piloti dato che ora è davanti di 52 lunghezze rispetto al suo più immediato inseguitore Toprak Razgatlioglu.

A completare la festa Ducati nel sabato del round lusitano del WSBK 2023 ci ha poi pensato il centauro italiano Nicolò Bulega che vincendo Gara-1 della classe Supersport si è laureato aritmeticamente campione del mondo con largo anticipo rispetto al termine della stagione. Il 23enne romagnolo del team Aruba, da sempre considerato uno dei più talentuosi piloti italiani, dunque si mette alle spalle gli anni difficili passati nel Motomondiale ed è tornato a mostrare tutte le sue qualità con le derivate di serie dominando il campionato Supersport (14 vittorie e 18 podi fin qui in stagione) e guadagnandosi la promozione in Superbike. Il prossimo anno sarà infatti il compagno di squadra di Alvaro Bautista nel team ufficiale della Ducati in Superbike.

Un sabato di Portimao che dunque conferma il dominio a livello mondiale della Ducati nel motociclismo. Dopo essersi issata a casa di riferimento in MotoGP dove attualmente in testa alla classifica iridata ci sono tre piloti che corrono in sella ad una Desmosedici (Pecco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi), la casa di Borgo Panigale si issa anche a costruttore principe nei campionati del mondo riservati alle derivate di serie.