Brutto incidente per Morbidelli a Portimao: a soccorrerlo sono Alex e Marc Marquez Franco Morbidelli vittima di una violentissima caduta a Portimao durante il test della Superbike: il pilota MotoGP del team Pramac soccorso da Alex e Marc Marquez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attimi di paura si sono vissuti oggi a Portimao durante la seconda giornata del test privato della Superbike organizzato dal Team Ducati Aruba.it, a cui hanno preso parte anche diversi piloti della MotoGP con moto stradali. Quando mancavano poco più di due ore alla conclusione della sessione di prova sul tracciato lusitano infatti il nuovo driver del team Pramac Franco Morbidelli è stato vittima di una bruttissima caduta che ha tenuto tutti con il fiato sospeso per alcuni secondi.

Il 29enne romano in uscita dalla curva nove, prima del secondo scollinamento, ha difatti perso il controllo della sua Panigale V4 S finendo violentemente nella ghiaia dopo esser stato sbalzato di sella e rimanendo poi disteso a terra, apparentemente privo di sensi, per alcuni secondi. Mentre i commissari esponevano le bandiere rosse per sospendere l'azione in pista, nel punto esatto in cui era appena caduto l'italo-brasiliano passavano i due piloti del team Gresini, Alex e Marc Marquez, che senza pensarci due volte hanno raggiunto il collega per prestargli i primi soccorsi in attesa che arrivasse la medical car.

I due fratelli spagnoli sono stati vicino a Morbidelli fino all'arrivo dei sanitari che si sono subito presi cura di lui trasportandolo poi in ambulanza nel centro medico del circuito dove si è sottoposto ad una serie di accertamenti il cui esito ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i piloti presenti sul tracciato che, dopo un'interruzione di circa cinque minuti, hanno potuto tornare a girare in pista. Come comunicato dalla VR46 Academy infatti il pilota del Team Pramac non ha riportato gravi conseguenze dalla violenta caduta se non qualche leggera escoriazione.

Passato lo spavento dunque sul circuito dell'Algarve di Portimao ci è tornati a concentrare sul cronometro che alla fine ha eletto il pilota della BMW Toprak Razgatlioglu come il più veloce in pista dell'intera giornata con il suo 1:39.189 che gli vale anche il record del tracciato per quel che riguarda le derivate di serie e gli ha consentito di mettersi alle spalle quel Nicolò Bulega, autore del miglior crono nel day-1, di appena 86 millesimi.

I risultati e la classifica dei tempi del day-2 del Test della WSBK 2024 organizzato da Aruba.it Racing Ducati

Per quel che riguarda i piloti della MotoGP che hanno partecipato al day-2 del test della Superbike di scena in Portogallo il più veloce è stato, ancora una volta, il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia (1:42.778) che ha preceduto il neopilota della VR46 Fabio Di Giannantonio (1:42.903) e proprio quel Franco Morbidelli che prima della caduta era riuscito a stampare un buon 1:43.065. Dietro di lui nell'ordine Marco Bezzecchi, Enea Bastianiani, Luca Marini e il pilota di Moto2 Celestino Vietti. Nessun crono rilevato invece per Alex e Marc Marquez, che come fatto nella prima giornata, anche in questo day-2 sono scesi in pista senza montare il transponder sulle proprie Panigale V4 S. Assente invece la leggenda Valentino Rossi che, dopo aver girato nella prima giornata di questi test, non si è ripetuto in questa seconda giornata.

MotoGP News Calendario Classifica segui