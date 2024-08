video suggerito

Brutto incidente per Di Giannantonio nelle pre-qualifiche del GP Austria MotoGP: finisce in ospedale Il pilota del team VR46 Fabio Di Giannantonio è finito in ospedale in seguito ad una brutta caduta rimediata nel corso delle Pre-Qualifiche del GP d’Austria della MotoGP: infortunio alla spalla per l’italiano non risolvibile al centro medico del circuito del Red Bull Ring. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Michele Mazzeo

Brutta caduta per Fabio Di Giannantonio durante la sessione di pre-qualifiche del GP d'Austria della MotoGP finito poi in ospedale a causa di un infortunio alla spalla sinistra che lo dovrebbe tenere lontano dalle piste per qualche settimana.

Brutta caduta per Fabio Di Giannantonio a Spielberg: necessario il trasporto in ospedale

Il pilota del team VR46, nella prima parte della sessione di prove libere che offre l'accesso diretto alla Q2 delle qualifiche, è difatti finito disarcionato dalla sua Ducati finendo nella ghiaia e ruzzolando per diverse decine di metri, sbattendo più volte violentemente contro il terreno, prima di arrestare la propria corsa.

Il 25enne romano si è rialzato da solo ma mostrando immediatamente di essere dolorante alla spalla sinistra. A quel punto è stato portato al Centro Medico del Red Bull Ring per i primi accertamenti sulle sue condizioni che non hanno però offerto esiti rincuoranti. A quel punto quindi Fabio Di Giannantonio è stato portato nel vicino ospedale di Judenberg per dei controlli più approfonditi e per rimettere a posto la spalla fuoriuscita dalla sua sede naturale. Nello specifico difatti quella rimediata dal centauro laziale sarebbe una lussazione scapolo-omerale.

Cosa si è fatto Fabio Di Giannantonio: la spiegazione del team VR46

A rivelarlo è stato il team manager della squadra di Valentino Rossi, Alessio ‘Uccio' Salucci, che al termine delle pre-qualifiche ai microfoni di Sky ha dato un aggiornamento sulle condizioni del suo pilota dopo la brutta caduta di cui era stato vittima in pista.

"Purtroppo gli è uscita la spalla. E al Centro Medico non sono riusciti a rimettergliela dentro, perché è uscita molto. Lo hanno portato in ospedale perché probabilmente dovranno addormentarlo o comunque fare qualche anestesia, perché aveva molto dolore. Una volta rimessa dentro la spalla, si farà la risonanza e a quel punto si capirà meglio. Quando la spalla esce, un po' di danni li fa. Era abbastanza dolorante, speriamo che possa tornare presto in moto. Questa non ci voleva" ha infatti spiegato Uccio Salucci lasciando intendere dunque che le previsioni riguardo l'entità dell'infortunio al momento non sono molto ottimistiche. Il tutto mentre, come era scontato, la commissione medica della MotoGP lo ha dichiarato "Unfit" ("Non idoneo") per il resto del weekend del GP d'Austria.

I risultati e la classifica dei tempi delle pre-qualifiche del GP Austria della MotoGP

Francesco BAGNAIA (Ducati) 1'28.508 Franco MORBIDELLI (Pramac Ducati) +0.281 Jorge MARTIN (Pramac Ducati) +0.319 Marc MARQUEZ (Gresini Ducati) +0.350 Brad BINDER (KTM) +0.461 Alex MARQUEZ (Gresini Ducati) +0.548 Aleix ESPARGARO (Aprilia) +0.599 Maverick VIÑALES (Aprilia) +0.609 Marco BEZZECCHI (VR46 Ducati) +0.725 Enea BASTIANINI (Ducati) +0.773 Pedro ACOSTA (GASGAS Tech3 KTM) +0.800 Jack MILLER (KTM) +0.821 Fabio QUARTARARO (Yamaha) +0.872 Johann ZARCO (LCR Honda)+1.098 Augusto FERNANDEZ(GASGAS Tech3 KTM) +1.254 Luca MARINI (Honda) +1.301 Alex RINS (Yamaha) +1.314 Miguel OLIVEIRA (Trackhouse Aprilia) +1.373 Raul FERNANDEZ (Trackhouse Aprilia) +1.444 Fabio DI GIANNANTONIO (VR46 Ducati) +1.550 Pol ESPARGARO (KTM) +1.675 Takaaki NAKAGAMI (LCR Honda) +1.913 Lorenzo SAVADORI (Aprilia) +2.037 Joan MIR (Honda) +2.149 Stefan BRADL (Honda) +2.387