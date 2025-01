Brutale incidente alla Dakar, auto accartocciata: Guerlain Chicherit portato via in elicottero

video suggerito

Il Rally Dakar è stato ancora cornice di un altro spettacolare incidente: una doppia carambola terribile in cui è stato coinvolto il pilota francese Guerlain Chicherit durante la Fase 6, che collega Hail con Al Duwadimi, e la sua Mini. L'auto è volata in cielo con una serie di piroette su se stessa per poi schiantarsi e accartocciarsi sulle dune desertiche. Momenti di pura apprensione e panico per i due a bordo, il pilota francese Chicerit e il copilota connazionale Winocq. Per il primo i problemi peggiori, trasportato in elisoccorso al più vicino ospedale per problemi al collo: sono entrambi fuori pericolo.

Il terribile e spettacolare incidente della Mini alla Dakkar: posteriore disintegrato

Il pilota 46enne ha dovuto abbandonare la sua 14esima partecipazione al Rally Dakar in elicottero, dopo aver perso il controllo della sua vettura su un pendio desertico su cui si è ribaltata: una capriola infinita per poi schiantarsi sul terreno con la parte posteriore letteralmente inesistente. "Al volante della loro Mini, Guerlain Chicherit e il suo copilota Alex Winocq si sono ribaltati intorno al km 16 della speciale di oggi" ha riferito l'organizzazione della Dakar, in diretta mentre seguiva l'evolversi della situazione. "Sebbene sembrino illesi, il pilota ha avvertito un forte dolore al collo, motivo per cui ha richiesto l'evacuazione in elicottero all'ospedale di Hail"

Le condizioni di Chicherit in ospedale con l'elicottero: forti dolori al collo, ora è fuori pericolo

Le immagini hanno destato moltissima apprensione per le condizioni dei due esperti piloti, con Chicherit che dal 2005 corre nella Dakar ed è tra i più esperti in gara. L'arrivo dell'elicottero sul luogo dell'incidente ha fatto temere il peggio, poi nella dichiarazione diffusa sui social network in serata, ancora una nota della organizzazione ha poi aggiornato sulla situazione: "Questo è tutto per Chicherit. Dopo aver lamentato dolori al collo e ha deciso di essere trasportato in aereo a Hail per una ulteriore valutazione medica". Il nuovo bollettino medico poi diffuso in serata ha confermato le buone condizioni generali del pilota francese.