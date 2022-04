Bottas si ritira dalla Formula 1 per darsi al vino: il pesce d’aprile spiazza l’Alfa Romeo Il pilota finlandese Valtteri Bottas su Instagram ha annunciato il suo clamoroso ritiro immediato dalla Formula 1 per darsi alla viticultura: un simpatico pesce d’Aprile, svelato dallo stesso driver, che per qualche attimo ha fatto tremare Alfa Romeo e i suoi tifosi.

A cura di Michele Mazzeo

"Vi comunico il mio ritiro dalla Formula 1 per dedicarmi completamente alla produzione di vino", così sì legge nella storia pubblicata su Instagram da Valtteri Bottas la mattina del 1° aprile. Un annuncio improvviso che per i primi secondi ha spiazzato tutti, Alfa Romeo compresa, almeno fino a quando non ci si è resi conto della data in cui quello che sarebbe stato un clamoroso addio è stato annunciato e che ad annunciarlo è stato uno dei piloti che, contrariamente a quanto si è portati a pensare, fuori dalla pista è uno dei più burloni dell'intero paddock.

Fermandosi solo al messaggio postato dal pilota finlandese ex Mercedes il dubbio che si trattasse di un vero immediato addio al Circus poteva anche venire: "Negli ultimi anni mi sono dedicato alla viticoltura e allo studio relativo alla produzione di vini. Questa mia passione è cresciuta al punto che vi annuncio il mio ritiro dalle corse per dedicarmi completamente alla produzione del mio vino. Grazie per il supporto" scrive infatti il 32enne di Nastola a corredo di una foto in cui sta per sorseggiare un bicchiere di vino con lo sguardo fisso verso l'obiettivo che lo sta immortalando.

Ma, anche qualora non ci si ricordasse che oggi è il primo aprile e che quindi si potesse trattare di uno scherzo, basta osservare con attenzione il post pubblicato da Bottas per sviare ogni dubbio: in basso nella foto compare infatti la scritta "Read More" per chi volesse avere altre informazioni riguardo questo improvviso ritiro dalla Formula 1 per darsi alla viticultura. Cliccandoci sopra però si è rimandati ad un link che svela definitivamente l'arcano facendo tirare un sospiro di sollievo all'Alfa Romeo e a tutti i tifosi del pilota finlandese: la pagina che si apre è infatti quella del "Pesce d'Aprile" su Wikipedia. Di certo dunque con l'addio alla Mercedes il classe '89 avrà perso la possibilità di lottare per i titoli Mondiali, ma non la voglia di sorprendere e scherzare.