Bautista trionfa a Phillip Island: l’ordine d’arrivo di gara-1 del GP Australia 2023 di Superbike Bautista trionfa sul bagnato in gara-1 davanti a Rea e Razgatlioglu a Phillip Island: si apre nel segno del campione del Mondo in carica il Mondiale 2023 di Superbike.

A cura di Vito Lamorte

Il Mondiale 2023 di Superbike si è aperto con il trionfo del campione del Mondo in carica Alvaro Bautista. In Australia lo spagnolo della Ducati ha vinto gara 1 battendo il britannico Jonathan Rea, che ha subito un problema al cambio e ha portato a casa lo stesso un buon secondo posto. A completare il podio Toprak Razgatlioglu (Yahama), che paga un contatto con Lowes all’inizio della corsa ma riesce a piazzarsi tra i primi.

Il suo ruolo di favorito al titolo per Bautista viene confermato dopo questa vittoria, arrivata in condizioni non semplici e che avrebbero potuto avvantaggiare i rivali. Lo spagnolo è partito dalla seconda piazza e ha sfruttato l’allungo verso la prima curva per guadagnare la leadership e volare via nonostante la pista bagnata.

Ai piedi del podio Andrea Locatelli, Axel Bassani e Danilo Petrucci, che hanno chiuso rispettivamente quarto, quinto e ottavo. Il pilota di Terni è il migliore rookie in gara ma ha perso una posizione in griglia a causa di una penalizzazione per guida irresponsabile in seguito ad un brutto contatto con lo spagnolo Xavi Vierge. Solo 14° Michael Ruben Rinaldi, che ha sofferto la pista bagnata, e 16° Lorenzo Baldassarri.

Domenica sono in programma la Superpole Race e gara-2, che chiuderanno il primo Round del Mondiale 2023.

L’ordine d’arrivo di gara-1 del GP Australia 2023 Superbike

L’ordine d’arrivo di gara-1 a Phillip Island.

1. A. Bautista (Spagna – Ducati) 37'48″672

2. J. Rea (Gran Bretagna – Kawasaki) +3.471

3. T. Razgatlioglu (Turchia – Yamaha) +6.168

4. A. Locatelli (Italia – Yamaha) +16.789

5. A. Bassani (Italia – Ducati) +20.918

6. I. Lecuona (Spagna – Honda) +27.015

7. X. Vierge (Spagna – Honda) +30.625

8. S. Redding (Gran Bretagna – Bmw) +37.447 (penalità Petrucci, Redding sale di una posizione)

9. D. Petrucci (Italia – Ducati) +31.000 (penalità)

10. G. Gerloff (Stati Uniti – Bmw) +42.591