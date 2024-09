Bartolini penalizzato per aver causato un terribile incidente in Superbike: guidava a passo d’uomo

video suggerito

A Magny Cours, storico tracciato francese, si disputa l'ottava tappa del campionato del mondo di Superbike. Nelle prove della categoria SuperSport 300 c'è stato un terribile incidente che ha visto come protagonisti l'italiano Elia Bartolini e l'americano Clark. L'incidente è stato davvero pesante, i due piloti sono stati sbalzati dalle rispettive moto, fortunatamente per loro non ci sono state grandi conseguenze.

Bartolini e Clark sbalzati dalle loro moto

Dopo quasi un mese è tornata la Superbike. A Magny Cours si disputa l'ottavo weekend della stagione. L'evento clou è naturalmente relativo a quello della gara della categoria principale, che comunque sta vedendo un assolo del turco Toprak Razgatlıoğlu. Ma nella mattinata si sono tenute le prove libere della categoria SuperSport 300 che ha visto un incidente davvero tremendo in una delle ultime curve del tracciato. Bartolini e Clark sono stati sbalzati dalle rispettive moto.

L'incidente tra Clark e Bartolini

L'americano Clark arriva quasi in curva e si trova davanti, praticamente piantato, Bartolini che aveva rallentato tanto e una volta avvicinatosi lo ha centrato in pieno. Evitarlo non era semplice arrivati fino a quel punto. I due piloti, come detto, sono volati giù. Un volo scenico e poco più, per fortuna, perché essendo comunque entrambi a velocità ridotta hanno evitato un impatto che poteva essere ben peggiore e poteva avere delle conseguenze più severe. Il video comunque rende bene l'idea di quanto sia accaduto.

Il pilota italiano punito dai commissari

I commissari di gara hanno analizzato tutto e dopo aver vagliato immagini e telemetria hanno deciso di punire il pilota italiano, al quale è stata comminata una sanzione pesante: doppio long lap in Gara 1 "a causa della guida irresponsabile durante la sessione di prove libere".