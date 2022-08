Bagnaia vince il GP di Gran Bretagna di MotoGP a Silverstone, che duello con Vinales. Quartararo 8° Pecco Bagnaia è il vincitore del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP. L’italiano della Ducati accorcia le distanze dal leader del Mondiale Quartararo che ha chiuso 8°.

A cura di Marco Beltrami

Pecco Bagnaia è il re di Silverstone. Il pilota italiano della Ducati ha trionfato nel GP di Gran Bretagna di MotoGP, conquistando il secondo successo consecutivo dopo quello, pre-pausa estiva, in Olanda. Splendido il duello finale con un super Vinales, autore di un’ottima gara in crescendo. Per quanto riguarda le scuderie, si tratta di una tripletta italiana, visto che dopo il pilota dell'Aprilia, ha tagliato il traguardo il compagno di squadra di Bagnaia, Miller. Una cinquina, considerando anche il 4° e il 5° posto di Bastianini e Martin (Team Gresini e Ducati Pramac) Ottavo posto per il leader della classifica mondiale Quartararo.

Quella sul tracciato britannico è stata una gara molto equilibrata come da copione. Solo applausi dunque per Bagnaia che dopo un avvio in sordina si è mostrato impeccabile, approfittando anche della caduta di Johann Zarco che aveva iniziato benissimo la sua giornata, confermando la pole position e portandosi in vetta. Il francese però a sorpresa è caduto alla curva 8 nel 5° giro, perdendo così una preziosa chance di ottenere un risultato importante. Bravo il pilota della Ducati a prendersi la vetta e soprattutto a resistere in extremis all'imponente ritorno di Vinales, che non è riuscito però a mettere la ciliegina sulla torta di una prova comunque superlativa.

Quarto successo stagionale, ottavo in carriera per Pecco, che recupera qualche lunghezza nella graduatoria iridata sul leader Quartararo. Quest'ultimo resta primo con 180 punti davanti ad Espargarò a 158. Fa un passo avanti Bagnaia, terzo a 131 punti, seguito da Bastianini quarto con 118 punti.

Il francese della Yamaha ha pagato dazio, come prevedibile, al long lap penalty che gli ha fatto perdere terreno quando era secondo, spedendolo al quarto posto proprio dopo Bagnaia. Gara complicata per Quartararo, che anche a causa di un lungo è poi scivolato più indietro, anche a causa del ritmo degli avversari più importanti. A tal proposito da sottolineare anche la prova di Enea Bastianini che ha ottenuto il quarto posto. Menzione speciale anche per Aleix Espargarò che ha ottenuto il nono posto, in condizioni difficili sotto effetto degli antidolorifici per la brutta caduta di ieri.

La classifica del GP di Silverstone: