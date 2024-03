Bagnaia racconta la strategia vincente al Gp Qatar partendo quinto: “Ho fatto il matto da subito” Pecco Bagnaia ha parlato ai microfoni di Sky subito dopo la gara vinta nel Gp Qatar di MotoGP. Da quinto a primo in pochi secondi senza neanche una sbavatura: “Ho fatto il matto sa subito”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Pecco Bagnaia vince anche in Qatar dove non aveva ancora vinto in MotoGP. Il pilota della Ducati e campione del mondo in carica è partito dalla quinta alla prima posizione in soli 32 secondi lasciandosi subito alle spalle Binder e Martin. Pecco ha parlato ai microfoni di Sky subito dopo la gara sottolineando i dettagli della sua performance da urlo: "La strategia era la stessa di ieri, ma la differenza più grossa è stata la performance perché ho provato a fare una strategia diversa – spiega – la gara di ieri ci è servita per individuare il problema e stamattina l'abbiamo risolta, è stato un ottimo lavoro anche stavolta".

Bagnaia ha avuto dei problemi nella giornata di ieri e solo grazie al lavoro di squadra è riuscito a risolvere tutto: "Non sono mai andato oltre con la gomma dietro, ieri infatti era un disastro, troppe vibrazioni, ecco perché non ho cercato di usare troppo il posteriore – continua – Ogni volta che qualcuno si avvicinava io cercavo di allontanarmi. Ma alla fine la mia squadra ha fatto un lavoro incredibile, è stato tutto perfetto". E poi chiude spiegando la sua partenza: "Ho cercato di fare il matto da subito per essere primo".

Una sorta di strategia pensata poco prima del via alla gara: "Il primo giro l'avevamo studiata con la squadra e ho provato a sfruttare di più le gomme poiché ieri la pressione è salita troppo, ma era fondamentale e appena ho visto il varco alle due ho superato Binder e poi Martin che è stato conservativo alla tre e ne ho approfittato – spiega Bagnaia – Avrei fatto di tutto per finire il primo giro in testa e da lì iniziare a gestire un po' di più perché era troppo importante, ieri perdevo spesso in frenata. Ho cercato di fare il matto da subito per essere primo".

Anche Martin ha esaltato il passo gara visto da Bagnaia sperando di potersi riprendere immediatamente riscattando la cocente delusione del titolo perso nell'ultimo mondiale: "Subito Pecco mi ha passato e da lì ho perso la gara, da dietro mi è andata su la pressione, ho provato a stargli dietro ma devi gestire come pensi che vada la gara – ha detto -. Ma nonostante questo Pecco ha fatto un lavorone e io devo trovare qualcosa in più rispetto all'anno scorso perché lui è stato incredibile".

