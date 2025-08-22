Bagnaia infuriato con Alex Marquez nelle pre-qualifiche del GP d’Ungheria: plateale sfogo in pista

Tensione tra Bagnaia e Alex Marquez nelle pre-qualifiche del GP d’Ungheria: ecco cosa è successo in pista.

Giornata decisamente no per Bagnaia al Balaton Park Circuit. Nelle pre-qualifiche del GP d’Ungheria di MotoGP, il pilota della Ducati ha chiuso con il 14° tempo e sarà dunque costretto a passare dal Q1. Tra l’altro, Pecco è stato protagonista in pista di un momento di tensione culminato con una reazione plateale e rabbiosa nei confronti di Alex Marquez, reo di averlo rallentato.

Cosa è successo tra Bagnaia e Alex Marquez nelle pre-qualifiche del GP Ungheria

Nel corso delle pre-qualifiche, mentre era impegnato nel tentativo di migliorare il suo tempo, Pecco Bagnaia si è ritrovato a dover fare i conti con la presenza di Alex Marquez. Lo spagnolo, lento in traiettoria, lo ha costretto a rivedere i suoi piani, rallentando a sua volta. Un comportamento identico a quello di Miller, che lo precedeva.

Al momento del sorpasso, Pecco a gesti plateali si è lamentato con Márquez, sottolineando il suo comportamento: braccio largo e nervosismo evidente, accompagnato probabilmente anche da parole di fuoco. D’altronde anche lo stesso Miller aveva manifestato il suo dissenso per l’atteggiamento di Alex. Ora bisognerà capire se lo Steward Panel deciderà di prendere provvedimenti nei confronti del pilota iberico.

Insomma, un ulteriore motivo di nervosismo per un Bagnaia che continua ad avere problemi in sella alla sua Ducati. Nelle pre-qualifiche di oggi, il pilota italiano non è riuscito a fare meglio del 14° tempo, che lo costringerà a vivere un sabato ancor più impegnativo. Anche Jorge Martín, Bezzecchi e Di Giannantonio non hanno superato la prova odierna e dovranno passare dal Q1. Il più veloce di giornata è stato Pedro Acosta che, con la sua KTM, si è rivelato imprendibile anche per il leader della classifica mondiale Marc Marquez, staccato di soli sei millesimi. Alle loro spalle le Ducati Gresini di Alex Márquez e Fermín Aldeguer.