Bagnaia campione oggi in MotoGP su Martin se… quanti punti assegna la gara e cosa serve per vincere Il GP di Barcellona determinerà il nuovo campione della MotoGP 2024 nella gara di oggi in programma alle 14:00. Con Martin che parte dalla 4a posizione, ma con +19 in classifica piloti, a Bagnaia (in pole) restano solamente due combinazioni per compiere una storica impresa.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo la gara Sprint di sabato pomeriggio al GP Barcellona, vinta da Pecco Bagnaia il Motomondiale 2024 è rimasto ancora in bilico tra il campione in carica e lo spagnolo Jorge Martin, 3° sabato, che continua a guidare la classifica generale piloti ma con un vantaggio minore, di soli 19 punti. Ma cosa dovrà accadere in gara oggi alle 14:00 a Montmelò perché Bagnaia si riconfermi campione e Martin perda la prima posizione in classifica generale piloti?

La risposta è celata nella dichiarazione dello stesso Pecco a fine Sprint di ieri: "Perfezione". Ma potrebbe anche non bastare per il classico miracolo sportivo all'ultima occasione utile. Già prima della Sprint di sabato la situazione era ai limiti della mission impossible: Bagnaia si presentava con -24 punti, con una serie di combinazioni che lo davano quasi per spacciato. Ora la situazione è leggermente migliorata dopo la Sprint, con un gap ridotto a -19 da Martin.

Cosa serve a Bagnaia per vincere il mondiale di MotoGP: le combinazioni

Conti alla mano, in soldoni tra oggi al GP Barcellona Pecco Bagnaia dovrà primeggiare nel Gran Premio sperando che Martin scivoli in basso al momento della bandiera a scacchi. Una serie di combinazioni quasi impossibili, ma che sono un po' migliori dopo i risultati di sabato. Martin ha fallito il primo match point ma ha ancora saldamente in mano il proprio destino nella gara delle 14:00: Pecco deve solo pensare a vincere e sperare che lo spagnolo finisca oltre il 9° posto (in caso di arrivo a pari punti sarebbe infatti campione Bagnaia per il maggior numero di vittorie in stagione, 10 a 3).

Bagnaia campione del mondo se tra Sprint e Gara…

Ecco le combinazioni, ridotte sulle dita di una mano per Pecco Bagnaia, costretto all'impresa e a sperare in un errore di Martin. Sarà campione del Mondo ancora una volta se:

Conquista 25 punti vincendo, Martin ne dovrà fare al massimo 6, quindi arrivare 10° o più dietro

Conquista 20 punti arrivando 2°, e Martin non va oltre il punto del 15° posto

Quanti punti si assegnano in MotoGP in base alla classifica

Nello specifico, ecco quanti punti vengono assegnati ad ogni fine Gran Premio per i primi 15 classificati.

1° – 25 punti

2° – 20 pt

3° – 16 pt

4° – 13 pt

5° – 11 pt

6° – 10 pt

7° – 9 pt

8° – 8 pt

9° – 7 pt

10° – 6 pt

11° – 5 pt

12° – 4 pt

13° – 3 pt

14° – 2 pt

15° – 1 pt