Cosa serve a Bagnaia per vincere la MotoGP, quanti punti assegna la Sprint e le combinazioni con Martin Il GP di Barcellona assegna il titolo iridato 2024, in un ultimo atto ad altissima emozione. Martin guida su Bagnaia in classifica piloti con 24 punti di vantaggio, per Pecco servirà il classico miracolo sportivo: difficilissimo ma non impossibile. Ecco come.

A cura di Alessio Pediglieri

Ultimo atto del Motomondiale 2024 ad altissima gradazione emotiva perché in questo weekend a Barcellona sul circuito di Montmelò si disputa l'ultimo GP della stagione che assegnerà il titolo iridato in ballo tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia separati da soli 24 punti. Per Pecco servirà il classico miracolo sportivo per riconfermarsi campione ancora una volta mentre per lo spagnolo basterà gestire un vantaggio che gli potrebbe permettere di alzare il titolo già oggi, sabato pomeriggio subito dopo la Gara Sprint.

Per Martin dunque il GP Barcellona di domenica potrebbe rivelarsi semplicemente una splendida passerella con cui festeggiare il titolo iridato davanti alla propria gente. Una conclusione perfette per lo spagnolo che pur pagando pegno nel numero di vittorie stagionali a Bagnaia (che guida con un totale di 10 successi) è stato molto più costante nell'andare a punti, prendendosi un margine di tutto rispetto che lo porta ad un vero e proprio passo dal successo.

Cosa serve a Bagnaia per vincere il mondiale di MotoGP: le combinazioni

Conti alla mano, in soldoni tra oggi e domani al GP Barcellona Pecco Bagnaia dovrà primeggiare sia in Sprint sia nel Gran Premio sperando che Martin non vada in zona punti. Una serie di combinazioni quasi impossibili per l'italiano della Ducati, campione mondiale uscente. Tutto infatti si potrebbe già stabilire e definire in Sprint, riducendo la gara di domenica all'ultimo pro-forma senza significato per la lotta al titolo. Ma cosa servirà perché ciò avvenga? Ecco alcuni scenari possibili.

Bagnaia campione del mondo se tra Sprint e Gara…

Conquista 37 punti, Martin ne dovrà fare al massimo 13

Conquista 34 punti, Martin ne dovrà fare al massimo 10

Conquista 32 punti, Martin ne dovrà fare al massimo 8

e così via fino a Bagnaia 24 e Martin 0

Martin campione di MotoGP 2024 se vince la Sprint: quanti punti assegna

Dunque, Barcellona è decisiva in un modo o nell'altro. Con Martin che potrà serenamente gestire la situazione al meglio con la pressione tutta su Bagnaia. Anche perché lo spagnolo potrà chiudere i conti già nel pomeriggio a partire dalle 15:00 quando si correrà la Sprint a Montmelò. La gara assegna da un massimo di 12 punti per il primo a un punto per il 9° classificato.

Quanti punti assegna la Sprint Race

1° classificato – 12 punti

2° classificato – 9 punti

3° classificato – 7 punti

4° classificato – 6 punti

5° classificato – 5 punti

6° classificato – 4 punti

7° classificato – 3 punti

8° classificato – 2 punti

9° classificato – 1 punto

Di fronte a questa tabella è più che chiaro che per Martin in Sprint Race si dovrà pensare più a gestire la situazione che a provare a correre all'attacco, missione disperata cui sarà chiamato Bagnaia. Ecco un esempio delle chiare possibilità per laurearsi campione del mondo da parte di Jorge Martin ancor prima della gara di domenica.

Martin campione del mondo se…

vince la Sprint Race

Arriva 2° e Bagnaia non vince

Arriva 3° e Bagnaia arriva 5° o più indietro

Arriva 4° e Bagnaia arriva 6° o più indietro

Arriva 5° e Bagnaia arriva 7° o più indietro

Arriva 6° e Bagnaia arriva 8° o più indietro

Arriva 7° e Bagnaia arriva 9° o più indietro

Arriva 8° e Bagnaia arriva 10° o più indietro (fuori dalla zona punti)