Audi e Porsche arrivano in Formula 1: imminente il via libera di Volkswagen La Volkswagen sta per ufficializzare l’ingresso in F1 di Audi e Porsche, che potrebbero collaborare con i campioni del mondo della Red Bull e con la McLaren.

A cura di Alessio Morra

La Formula 1 sta vivendo un momento d'oro. Lo strepitoso campionato 2021 ha dato una nuova linfa a tutto il circus. E ora dopo lo splendido duello Hamilton – Verstappen siamo all'alba di un nuovo meraviglioso duello quello tra il campione del mondo della Red Bull e Charles Leclerc, pilota della Ferrari che è il leader del Campionato. E al gran ballo potrebbero aggiungersi altri grandissimi costruttori. La Volkswagen infatti sembra stia per dare il là all'ingresso di due dei suoi principali marchi e cioè Audi e Porsche.

La Reuters ha scritto che la prossima settimana il Volkswagen Group dovrebbe dare il via libera all'ingresso in Formula 1 di Audi e Porsche. Il condizionale è d'obbligo ma l'annuncio sembra quasi certo, anche se il gruppo, che non ha voluto commentare la vicenda, non ha ancora dato una risposta ufficiale. La Porsche ha avuto una lunga esperienza in Formula 1, terminata negli anni 80, potrebbe lavorare con la Red Bull, mentre l'Audi potrebbe fare il suo ingresso con il team McLaren, uno di quelli storici. Già nei mesi scorsi si era parlato di una trattativa tra la casa tedesca e la McLaren, confermata dal CEO Zak Brown. Ma poi non se n'è fatto più nulla. Ma ora qualcosa potrebbe cambiare, resta da capire se l'Audi diventerà partner o meglio socio o acquisterà il pacchetto di maggioranza della McLaren.

Audi e Volkswagen non hanno fatto mai parte del circus, la Porsche invece sì, che è stata in Formula 1 tra il 1957 e il 1964 ed è tornata negli anni '80, cinque stagioni da fornitore di motore e cinque titoli mondiali con la McLaren, tre piloti (con Prost, due, e Lauda) e due costruttori. Poi una fugace apparizione nel 1991, con la Footwork. Ora è pronto un ritorno in grande stile.