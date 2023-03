Assurdo incidente dopo il traguardo nella gara di Moto3 a Portimao: Kelso finisce in ospedale Subito dopo la fine della gara di Moto3 del GP del Portogallo del Motomondiale 2023 sul tracciato di Portimao è andato in scena un anomalo incidente tra Joel Kelso e il vincitore Daniel Holgado. Ad avere la peggio è stato l’australiano finito in ospedale dopo il violento impatto.

A cura di Michele Mazzeo

La conclusione della gara di Moto3 del GP del Portogallo, corsa inaugurale del Motomondiale 2023, ha vissuto un finale da brividi a causa di un botto pazzesco avvenuto quando ormai l'ordine d'arrivo era già stato deciso. Terminata la gara vinta da Daniel Holgado infatti sul circuito di Portimao è andato in scena un incidente tanto brutto quanto anomalo data la stranissima dinamica.

Tagliato il traguardo difatti Joel Kelso ha tamponato il vincitore di giornata, probabilmento in quanto si è accorto che quest'ultimo aveva rallentato la propria andatura perché impegnato nei festeggiamenti per il successo appena conquistato. Ad avere la peggio è stato il giovanissimo pilota australiano che, dopo l'impatto con il posteriore della moto di Holgado, è stato sbalzato di sella dalla sua moto andando quindi a sbattere violentemente contro l'asfalto e venendo anche sfiorato dalla sua moto schizzata in aria come una scheggia impazzita. Subito si è capito che il 19enne non sarebbe uscito completamente indenne dal bruttissimo incidente andato in scena subito dopo il traguardo sulla pista lusitana, cioè quando la gara era ormai conclusa.

Joel Kelso dopo lo spaventoso crash è rimasto a lungo a terra prima di venire soccorso dai sanitari presenti nell'impianto lusitano ed essere poi trasportato in ospedale per essere sottoposto agli esami strumentali. Da questi ultimi non sono però arrivate buone notizie per il pilota dato che nel vicino nosocomio portoghese si è accertato che in seguito alla brutta caduta sul circuito di Portimao ha rimediato una frattura alla caviglia. Infortunio che sicuramente ora lo costringerà a stare ai box per diverso tempo.