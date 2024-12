video suggerito

Arvid Lindblad, chi è il nuovo Verstappen della Red Bull: "Ha fatto 14 sorpassi in un solo giro" La Red Bull sembra aver individuato il nuovo campioncino da svezzare. Il suo nome è Arvid Lindblad, inglese classe 2007. Helmut Marko scommette già su di lui: "Ha una velocità pure incredibile".

A cura di Alessio Morra

La Red Bull non si ferma mai. Due giovani rampanti sono stati promossi. Liam Lawson ha preso il posto di Sergio Perez e correrà nel 2025 al fianco di Max Verstappen. Alla Racing Bulls è stato scelto Isack Hadjar come compagno di Yuki Tsunoda. Il franco-algerino farà così l'esordio in Formula 1. Due team giovani, ma la scuderia austriaca guarda sempre al futuro e ora tiene sempre con maggiore attenzione il 17enne Arvid Lindblad, pilota inglese che c'è già chi paragona addirittura a Verstappen. Il talento è purissimo, il paragone però non viene azzardato da chi ha scelto i migliori piloti della Red Bull.

La Red Bull promuove Lindblad: correrà in F2

Non ha fretta la Red Bull, ma Lindblad lo tiene in grande considerazione. Questo ragazzino, nato nel 2007, non è riuscito a imporsi né nella Formula 4 italiana né nella Formula 3, ma in entrambe ha mostrato un talento purissimo. Un talento che non ha lasciato indifferente Helmut Marko, super consigliere della Red Bull che può vantarsi di essere lo scopritore di Verstappen.

Lindblad nel 2025 correrà in Formula 2 con la Campos e con i colori della Red Bull, il suo partner sarà Pepe Martì. Ma prima ancora disputerà il campionato regionale in Nuova Zelanda, gli servirà per avere i punti necessari per la Superlicenza, che gli serve per poter guidare in Formula 1, magari nei test per i giovani nella prossima stagione: "Sta effettuando un'ottima preparazione, i test di Abu Dhabi sono stati solidi. Sarà in Formula 2 nella prossima stagione", ha detto il dottor Marko presentandolo ufficialmente.

Talento puro, Lindblad può bruciare le tappe

Il consigliere della Red Bull non si preoccupa di mettere un po' di pressione a Lindblad: "Non stiamo cercando il nuovo Max Verstappen, stiamo cercando un nuovo campione del mondo. Arvid Lindblad tra i tanti profili osservati è quello più promettente. Ciò che le rende incredibile è la sua pura velocità. In una delle sue gare di Formula 3 di questa stagione ha superato 14 vetture in un solo giro".